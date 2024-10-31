Apple Watch Ultra 2 vence teste de bateria com todos os modelos já lançados

O YouTuber Eduardo Acosta, do canal HotshotTek, realizou recentemente um extenso teste de bateria com todas as gerações do Apple Watch — desde o modelo original até os mais recentes Series 10 e Ultra 2.
Segundo ele, o objetivo foi avaliar a durabilidade e verificar a alegação da Apple sobre oferecer uma “bateria para o dia todo”. A análise também incluiu alguns smartwatches Android e mostrou variações na duração da autonomia em todos os modelos.
Como sabemos, sempre que a Apple divulga seus relógios com a promessa de “bateria para o dia todo”, ela fornece poucos detalhes sobre como essa autonomia é realmente alcançada, descrevendo apenas um uso diário básico.
Além disso, a empresa não esclarece os fatores que influenciam a duração da bateria, como brilho da tela, uso de GPS 1Global positioning system, ou sistema de posicionamento global. e tipo de treinos registrados. Essa falta de transparência motivou o teste, que buscou medir a duração da bateria em condições reais de uso.
Para garantir consistência, cada relógio foi configurado com 20% de brilho, Modo Avião e Não Perturbe ativado para bloquear notificações. O iPhone emparelhado foi desconectado, evitando interferências de notificações e atividades em segundo plano.
Todos os dispositivos foram mantidos em atividade contínua com um toque automático, simulando uso prolongado e mantendo as telas ligadas. Os modelos mais recentes rodavam o watchOS 11, enquanto os antigos permaneceram no watchOS 10.
Eis os resultados:
- Series 0: 4 horas e 21 minutos, sendo o menor tempo entre os modelos testados
- Series 1: 6 horas e 53 minutos
- Series 2: 7 horas e 6 minutos
- Series 3: 6 horas e 53 minutos
- Series 4: 8 horas e 10 minutos
- Series 5: 12 horas e 20 minutos
- Series 6: 10 horas e 45 minutos
- Series 7: 14 horas e 10 minutos
- Series 8: 17 horas e 44 minutos
- Series 9: 16 horas e 36 minutos
- Series 10 (42mm): 15 horas e 56 minutos
- Series 10 (46mm): 20 horas e 14 minutos
- SE (1ª geração): 11 horas e 16 minutos
- SE (2ª geração): 15 horas e 22 minutos
- Ultra 1: 20 horas e 33 minutos
- Ultra 2: 35 horas (modelo com maior durabilidade no teste)
Dois smartwatches Android, o Samsung Galaxy Watch Ultra e o Google Pixel Watch 3 (45mm), também foram incluídos na comparação. Ambos apresentaram desempenho semelhante ao do Apple Watch Series 4, ficando atrás dos modelos Ultra.
- Samsung Galaxy Watch Ultra: 8 horas e 27 minutos
- Google Pixel Watch 3: 7 horas e 33 minutos
O teste também mostrou algumas limitações nas baterias dos Apple Watches, como a ausência de uma opção para manter a tela sempre ligada (limitada a 70 segundos), o que reduz o tempo de uso com a Tela Sempre Ativa.
O brilho adaptativo também influenciou os resultados, com ajustes automáticos de brilho ao longo do teste devido à variação de luz no ambiente. Esse ajuste automático, como explicado, dificulta que a bateria tenha desempenho consistente.
Por fim, com 35 horas de autonomia, o Apple Watch Ultra 2 se destacou como a melhor opção para quem busca mais bateria. O Series 10 de 46mm também teve um melhor desempenho que o do modelo de 42mm — confirmando que relógios maiores, obviamente com baterias igualmente maiores, tendem a durar mais com uma única carga.
