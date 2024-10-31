Apple Watch Ultra 2 vence teste de bateria com todos os modelos já lançados

O YouTuber Eduardo Acosta, do canal HotshotTek, realizou recentemente um extenso teste de bateria com todas as gerações do Apple Watch — desde o modelo original até os mais recentes Series 10 e Ultra 2.

Publicidade

Segundo ele, o objetivo foi avaliar a durabilidade e verificar a alegação da Apple sobre oferecer uma “bateria para o dia todo”. A análise também incluiu alguns smartwatches Android e mostrou variações na duração da autonomia em todos os modelos.

Como sabemos, sempre que a Apple divulga seus relógios com a promessa de “bateria para o dia todo”, ela fornece poucos detalhes sobre como essa autonomia é realmente alcançada, descrevendo apenas um uso diário básico.

Além disso, a empresa não esclarece os fatores que influenciam a duração da bateria, como brilho da tela, uso de GPS e tipo de treinos registrados. Essa falta de transparência motivou o teste, que buscou medir a duração da bateria em condições reais de uso.

Para garantir consistência, cada relógio foi configurado com 20% de brilho, Modo Avião e Não Perturbe ativado para bloquear notificações. O iPhone emparelhado foi desconectado, evitando interferências de notificações e atividades em segundo plano.

Publicidade

Todos os dispositivos foram mantidos em atividade contínua com um toque automático, simulando uso prolongado e mantendo as telas ligadas. Os modelos mais recentes rodavam o watchOS 11, enquanto os antigos permaneceram no watchOS 10.

Eis os resultados:

Publicidade

Series 0 : 4 horas e 21 minutos, sendo o menor tempo entre os modelos testados

: 4 horas e 21 minutos, sendo o menor tempo entre os modelos testados Series 1 : 6 horas e 53 minutos

: 6 horas e 53 minutos Series 2 : 7 horas e 6 minutos

: 7 horas e 6 minutos Series 3 : 6 horas e 53 minutos

: 6 horas e 53 minutos Series 4 : 8 horas e 10 minutos

: 8 horas e 10 minutos Series 5 : 12 horas e 20 minutos

: 12 horas e 20 minutos Series 6 : 10 horas e 45 minutos

: 10 horas e 45 minutos Series 7 : 14 horas e 10 minutos

: 14 horas e 10 minutos Series 8 : 17 horas e 44 minutos

: 17 horas e 44 minutos Series 9 : 16 horas e 36 minutos

: 16 horas e 36 minutos Series 10 (42mm) : 15 horas e 56 minutos

: 15 horas e 56 minutos Series 10 (46mm) : 20 horas e 14 minutos

: 20 horas e 14 minutos SE (1ª geração) : 11 horas e 16 minutos

: 11 horas e 16 minutos SE (2ª geração) : 15 horas e 22 minutos

: 15 horas e 22 minutos Ultra 1 : 20 horas e 33 minutos

: 20 horas e 33 minutos Ultra 2: 35 horas (modelo com maior durabilidade no teste)

Dois smartwatches Android, o Samsung Galaxy Watch Ultra e o Google Pixel Watch 3 (45mm), também foram incluídos na comparação. Ambos apresentaram desempenho semelhante ao do Apple Watch Series 4, ficando atrás dos modelos Ultra.

Samsung Galaxy Watch Ultra : 8 horas e 27 minutos

: 8 horas e 27 minutos Google Pixel Watch 3: 7 horas e 33 minutos

O teste também mostrou algumas limitações nas baterias dos Apple Watches, como a ausência de uma opção para manter a tela sempre ligada (limitada a 70 segundos), o que reduz o tempo de uso com a Tela Sempre Ativa.

O brilho adaptativo também influenciou os resultados, com ajustes automáticos de brilho ao longo do teste devido à variação de luz no ambiente. Esse ajuste automático, como explicado, dificulta que a bateria tenha desempenho consistente.

Publicidade

Por fim, com 35 horas de autonomia, o Apple Watch Ultra 2 se destacou como a melhor opção para quem busca mais bateria. O Series 10 de 46mm também teve um melhor desempenho que o do modelo de 42mm — confirmando que relógios maiores, obviamente com baterias igualmente maiores, tendem a durar mais com uma única carga.

Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: natural ou preto

Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

Comprar Apple Watch Series 10 de Apple Preço à vista: a partir de R$4.949,10

Preço parcelado: a partir de R$5.499,00 em até 12x

Cores (alumínio): prateado, ouro rosa ou preto brilhante

Cores (titânio): natural, dourado ou ardósia

Tamanhos: 42mm ou 46mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva, loop esportiva ou estilo milanês

Comprar Apple Watch SE de Apple Preço à vista: a partir de R$2.969,10

Preço parcelado: a partir de R$3.299,00 em até 12x

Cores: meia-noite, estelar ou prateado

Tamanhos: 40mm ou 44mm

Conectividade: GPS ou GPS + Celular

Pulseiras: esportiva ou loop esportiva

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.