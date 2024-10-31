Navegue

Apple Watch Ultra 2 vence teste de bateria com todos os modelos já lançados

Yan Avelino
31/10/2024 • 18:54
Leitura de 3 minuto

O YouTuber Eduardo Acosta, do canal HotshotTek, realizou recentemente um extenso teste de bateria com todas as gerações do Apple Watch — desde o modelo original até os mais recentes Series 10 e Ultra 2.

Segundo ele, o objetivo foi avaliar a durabilidade e verificar a alegação da Apple sobre oferecer uma “bateria para o dia todo”. A análise também incluiu alguns smartwatches Android e mostrou variações na duração da autonomia em todos os modelos.

YouTube video

Como sabemos, sempre que a Apple divulga seus relógios com a promessa de “bateria para o dia todo”, ela fornece poucos detalhes sobre como essa autonomia é realmente alcançada, descrevendo apenas um uso diário básico.

Além disso, a empresa não esclarece os fatores que influenciam a duração da bateria, como brilho da tela, uso de GPS 1Global positioning system, ou sistema de posicionamento global. e tipo de treinos registrados. Essa falta de transparência motivou o teste, que buscou medir a duração da bateria em condições reais de uso.

Para garantir consistência, cada relógio foi configurado com 20% de brilho, Modo Avião e Não Perturbe ativado para bloquear notificações. O iPhone emparelhado foi desconectado, evitando interferências de notificações e atividades em segundo plano.

Todos os dispositivos foram mantidos em atividade contínua com um toque automático, simulando uso prolongado e mantendo as telas ligadas. Os modelos mais recentes rodavam o watchOS 11, enquanto os antigos permaneceram no watchOS 10.

Eis os resultados:

  • Series 0: 4 horas e 21 minutos, sendo o menor tempo entre os modelos testados
  • Series 1: 6 horas e 53 minutos
  • Series 2: 7 horas e 6 minutos
  • Series 3: 6 horas e 53 minutos
  • Series 4: 8 horas e 10 minutos
  • Series 5: 12 horas e 20 minutos
  • Series 6: 10 horas e 45 minutos
  • Series 7: 14 horas e 10 minutos
  • Series 8: 17 horas e 44 minutos
  • Series 9: 16 horas e 36 minutos
  • Series 10 (42mm): 15 horas e 56 minutos
  • Series 10 (46mm): 20 horas e 14 minutos
  • SE (1ª geração): 11 horas e 16 minutos
  • SE (2ª geração): 15 horas e 22 minutos
  • Ultra 1: 20 horas e 33 minutos
  • Ultra 2: 35 horas (modelo com maior durabilidade no teste)

Dois smartwatches Android, o Samsung Galaxy Watch Ultra e o Google Pixel Watch 3 (45mm), também foram incluídos na comparação. Ambos apresentaram desempenho semelhante ao do Apple Watch Series 4, ficando atrás dos modelos Ultra.

  • Samsung Galaxy Watch Ultra: 8 horas e 27 minutos
  • Google Pixel Watch 3: 7 horas e 33 minutos

O teste também mostrou algumas limitações nas baterias dos Apple Watches, como a ausência de uma opção para manter a tela sempre ligada (limitada a 70 segundos), o que reduz o tempo de uso com a Tela Sempre Ativa.

O brilho adaptativo também influenciou os resultados, com ajustes automáticos de brilho ao longo do teste devido à variação de luz no ambiente. Esse ajuste automático, como explicado, dificulta que a bateria tenha desempenho consistente.

Por fim, com 35 horas de autonomia, o Apple Watch Ultra 2 se destacou como a melhor opção para quem busca mais bateria. O Series 10 de 46mm também teve um melhor desempenho que o do modelo de 42mm — confirmando que relógios maiores, obviamente com baterias igualmente maiores, tendem a durar mais com uma única carga.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Notas de rodapé

  • 1
    Global positioning system, ou sistema de posicionamento global.

Yan Avelino
Natural de Recife (PE), é graduado em Jornalismo pela UNINASSAU. Amante das artes e da tecnologia, foi repórter do Portal Tracklist e do Tecnoblog. Conheceu a Apple aos 13 anos, quando ganhou seu primeiro iPhone, um 3GS. No tempo livre, gosta de ler um bom suspense ou de assistir a episódios de seus reality shows favoritos.
