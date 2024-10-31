Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

Chip Wi-Fi 7 da Apple estará na linha “iPhone 17”, aponta Kuo

Douglas Nascimento
31/10/2024 • 12:45
Apple Silicon

De acordo com uma publicação do analista Ming-Chi Kuo no X (anteriormente Twitter), a Apple deverá estrear seu chip de Wi-Fi proprietário já na linha “iPhone 17”, prevista para ser lançada no segundo semestre do ano que vem.

Publicidade

Sem especificar se o novo componente estará em todos os modelos da futura geração de smartphones da Maçã, Kuo destacou que os chips suportarão as especificações mais recentes do padrão Wi-Fi 7 e que serão fabricados no processo N7 da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).

A Broadcom atualmente fornece mais de 300 milhões de chips Wi-Fi+BT (a partir de agora referidos como chips Wi-Fi) por ano para a Apple. No entanto, a Apple rapidamente reduzirá sua dependência da Broadcom. Com novos produtos na segunda metade de 2025 (ex.: “iPhone 17”), a Apple planeja usar seus próprios chips Wi-Fi, os quais serão fabricados no processo N7 da TSMC e suportarão a mais recente especificação Wi-Fi 7. A Apple espera mover quase todos os produtos para chips Wi-Fi próprios em cerca de três anos. Essa mudança reduzirá custos e aumentará as vantagens de integração do ecossistema da Apple.

Kuo também disse em uma resposta que, apesar de rumores anteriores afirmarem que a Apple introduzirá um modem que controlará tanto o Wi-Fi quanto a conexão 5G, haverá, na verdade, dois chips separados para cada um desses aspectos dos dispositivos. Eles, no entanto, serão introduzidos simultaneamente.

Atualmente, vale recordar, a Apple usa chips combinados de Wi-Fi e Bluetooth fabricados pela Broadcom, a qual fornece mais de 300 milhões de unidades para a empresa comandada por Tim Cook.

Publicidade

Com o lançamento dos seus chips proprietários, a Apple poderá reduzir rapidamente a dependência na empresa, ao mesmo tempo em que reduzirá as despesas com chips Wi-Fi e aperfeiçoará o seu ecossistema.

Posts relacionados

Segundo Kuo, a ideia da Apple é usar seus chips Wi-Fi proprietários em quase todos os seus produtos em cerca de três anos. Embora os iPhones lançados neste ano já contem com chips Wi-Fi 7, os Macs com os chips da família M4, lançados nesta semana, curiosamente ainda ostentam o padrão Wi-Fi 6E.

A Apple, vale recordar, também trabalha em um modem 5G proprietário para seus aparelhos. A nova informação de Kuo, inclusive, corrobora um rumor recente de que tanto o chip Wi-Fi quanto o componente dedicado à internet móvel serão lançados já no ano que vem.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
Post Ant.

MacMagazine no Ar está na 2ª fase do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024!
Próx. Post

WhatsApp agora permite organizar chats em listas personalizadas
Posts relacionados