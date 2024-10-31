Chip Wi-Fi 7 da Apple estará na linha “iPhone 17”, aponta Kuo

De acordo com uma publicação do analista Ming-Chi Kuo no X (anteriormente Twitter), a Apple deverá estrear seu chip de Wi-Fi proprietário já na linha “iPhone 17”, prevista para ser lançada no segundo semestre do ano que vem.
Sem especificar se o novo componente estará em todos os modelos da futura geração de smartphones da Maçã, Kuo destacou que os chips suportarão as especificações mais recentes do padrão Wi-Fi 7 e que serão fabricados no processo N7 da Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC).
Kuo também disse em uma resposta que, apesar de rumores anteriores afirmarem que a Apple introduzirá um modem que controlará tanto o Wi-Fi quanto a conexão 5G, haverá, na verdade, dois chips separados para cada um desses aspectos dos dispositivos. Eles, no entanto, serão introduzidos simultaneamente.
Atualmente, vale recordar, a Apple usa chips combinados de Wi-Fi e Bluetooth fabricados pela Broadcom, a qual fornece mais de 300 milhões de unidades para a empresa comandada por Tim Cook.
Com o lançamento dos seus chips proprietários, a Apple poderá reduzir rapidamente a dependência na empresa, ao mesmo tempo em que reduzirá as despesas com chips Wi-Fi e aperfeiçoará o seu ecossistema.
Segundo Kuo, a ideia da Apple é usar seus chips Wi-Fi proprietários em quase todos os seus produtos em cerca de três anos. Embora os iPhones lançados neste ano já contem com chips Wi-Fi 7, os Macs com os chips da família M4, lançados nesta semana, curiosamente ainda ostentam o padrão Wi-Fi 6E.
A Apple, vale recordar, também trabalha em um modem 5G proprietário para seus aparelhos. A nova informação de Kuo, inclusive, corrobora um rumor recente de que tanto o chip Wi-Fi quanto o componente dedicado à internet móvel serão lançados já no ano que vem.