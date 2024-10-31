Claude, chatbot da Anthropic, lança aplicativo em versão beta para macOS

A Anthropic lançou hoje o aplicativo do seu chatbot Claude para macOS e Windows. Por ora ambos estão em fase beta, o que significa que deverão passar por melhorias até a chegada das versões finais — mas já estão disponíveis para o público.

Na prática, a novidade é que agora os usuários podem acessar o Claude diretamente em seus computadores, sem precisar do navegador — o que facilita o uso no dia a dia, especialmente para quem lida com IA em ambientes de trabalho.

The Claude app is now available to download on Mac and Windows: https://t.co/iWXdAryVBH. pic.twitter.com/7oOBgeLtoy — Anthropic (@AnthropicAI) October 31, 2024 O aplicativo Claude agora está disponível para download no Mac e no Windows: claude.ai/download

O Claude é uma ferramenta de inteligência artificial tal qual o ChatGPT. A diferença, no entanto, está no modelo por trás dela, o Claude 3.5 Sonnet, que também é capaz de realizar tarefas complexas as quais vão além de respostas simples ou geração de texto.

Algumas de suas funções são:

Raciocínio avançado : capacidade de resolver problemas que exigem uma análise mais aprofundada e lógica, superando as respostas automáticas e previsíveis.

: capacidade de resolver problemas que exigem uma análise mais aprofundada e lógica, superando as respostas automáticas e previsíveis. Análise de imagens : possibilidade de analisar imagens estáticas, como notas escritas à mão, gráficos e até fotos, com interpretação dessas imagens.

: possibilidade de analisar imagens estáticas, como notas escritas à mão, gráficos e até fotos, com interpretação dessas imagens. Geração de código : criação de códigos em linguagens como HTML e CSS, transformação de imagens em dados estruturados (como JSON) e resolução de problemas em códigos complexos.

: criação de códigos em linguagens como HTML e CSS, transformação de imagens em dados estruturados (como JSON) e resolução de problemas em códigos complexos. Processamento multilíngue: capacidade de traduzir em tempo real vários idiomas, corrigir gramática e até mesmo ajudar na criação de conteúdos em várias línguas.

No caso específico do app para macOS, a Anthropic implementou um atalho, acionado com as teclas ⌥ option barra de espaço , que abre rapidamente um campo de comandos para que os usuários interajam com o Claude — algo adotado também pelo ChatGPT, vale ressaltar.

Outro recurso que também chegou hoje foi a ferramenta de ditado. Com ela, usuários do iOS, do Android e do iPadOS podem enviar mensagens de voz de até dez minutos para serem transcritas e respondidas. No entanto, a função ainda não está disponível nas versões para desktop, nas quais as interações acontecem apenas por texto.

Aos interessados que querem testar o Claude no desktop, basta acessar o site oficial da ferramenta para realizar o download.