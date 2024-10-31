Com direito a recorde, Apple fatura US$94,9 bilhões no 4º trimestre fiscal de 2024

Como esperado, a Apple acaba de revelar seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre fiscal de 2024, finalizado em 28 de setembro passado.

Nesse período de três meses, a Apple faturou US$94,9 bilhões (+6,1%), com US$14,7 bilhões em lucro líquido (-37,5%) e US$0,97 em ganhos por ação diluída — o lucro diluído por ação seria de US$1,64 (+12%) se excluíssemos o impacto da multa recebida na Europa, que obviamente também fez com que o lucro da empresa despencasse (seria de US$29,5 bilhões, um aumento de 28,8%).

Os números comparam-se, respectivamente, a US$89,5 bilhões, US$22,9 bilhões e US$1,46 no quarto trimestre fiscal de 2023.

Eis os números por segmentos:

iPhone : US$46,2 bilhões (+5,4%)

: US$46,2 bilhões (+5,4%) Mac : US$7,7 bilhões (+1,3%)

: US$7,7 bilhões (+1,3%) iPad : US$6,9 bilhões (+7,8%)

: US$6,9 bilhões (+7,8%) Vestíveis, Casa e Acessórios : US$9 bilhões (-3,2%)

: US$9 bilhões (-3,2%) Serviços: US$25 bilhões (+12,1%)

Como esse trimestre fechou o ano fiscal da Apple, temos também números gerais de 2024: o faturamento acumulado foi de US$391 bilhões (+2%), o lucro líquido foi de US$94 bilhões (-3%) e os ganhos por ação diluída fecharam em US$6,08 (-1%).

Tim Cook, diretor executivo (CEO) da Apple, deu a seguinte declaração:

Hoje a Apple está relatando um novo recorde de receita do trimestre de setembro de US$94,9 bilhões, um aumento de 6% em relação ao ano passado. Durante o trimestre, ficamos empolgados em anunciar nossos melhores produtos até agora, com a nova linha do iPhone 16, Apple Watch Series 10, AirPods 4 e recursos notáveis para saúde auditiva e detecção de apneia do sono. E esta semana, lançamos nosso primeiro conjunto de recursos para a Apple Intelligence, que estabelece um novo padrão de privacidade em IA e turbina nossa programação rumo à temporada de férias.

Abaixo, a do diretor financeiro (CFO) Luca Maestri:

Nosso desempenho comercial recorde durante o trimestre de setembro gerou quase US$27 bilhões em fluxo de caixa operacional, o que nos permitiu devolver mais de US$29 bilhões aos nossos acionistas. Estamos muito satisfeitos que nossa base ativa de dispositivos instalados tenha atingido uma nova máxima histórica em todos os produtos e em todos os segmentos geográficos, graças aos nossos altos níveis de satisfação e fidelidade do cliente.

Essa, por sinal, marcou a última conferência financeira de Maestri como CFO da Apple. Daqui a três meses, quando a Apple revelar seus resultados do primeiro trimestre fiscal de 2025, quem comandará o evento será Kevan Parekh.

O conselho de administração da Apple declarou um dividendo de US$0,25 por ação comum da empresa. O dividendo será pago em 14 de novembro de 2024 aos acionistas registrados a partir do fechamento dos negócios em 11 de novembro de 2024.

A partir das 18h (pelo horário de Brasília), a Apple realizará uma conferência em áudio para falar desses números e responder perguntas da imprensa. Cobriremos, é claro, todos os destaques do que rolar por lá aqui no MacMagazine.