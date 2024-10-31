Como remover objetos indesejados de uma foto no app Fotos [iPhone, iPad e Mac]

O iOS/iPadOS 18.1 e o macOS Sequoia 15.1 trouxeram, finalmente, suporte aos primeiros recursos da Apple Intelligence, solução da Maçã para o universo da inteligência artificial.
Apesar de só estar disponível em aparelhos com o idioma em inglês dos Estados Unidos e com a região definida para esse país, um recurso publicizado da Apple Intelligence pode ser usado em qualquer idioma, diretamente pelo app Fotos (Photos).
Trata-se do Limpeza (Clean Up), que pode remover objetos/pessoas que você não queira mais em uma imagem. Mais do que isso, ele ainda pode sugerir a remoção de coisas que a própria ferramenta pode considerar como indesejadas.
Veja como usá-lo na prática! 😉
Como usar o recurso Limpeza no iPhone e no iPad
Abra o app Fotos e toque na imagem desejada. Em seguida, toque no botão de edição, representado por três risquinhos, e escolha “Limpeza” na barra de ferramentas inferior.
Use, então, os seus dedos para circular a área em que deseja apagar da imagem. Em poucos instantes, o resultado aparecerá na tela.
Ou, se uma sugestão aparecer na tela (com uma espécie de brilho à la Apple Intelligence), toque nela uma vez para que a remoção ocorra. Depois, toque em “OK” para salvar a edição.
Como usar o recurso Limpeza no Mac
Com a foto aberta, clique em “Editar” (no canto superior direito), selecione a aba “Limpeza” e clique ou circule a área que deseja apagar. Na parte direita da tela, você pode mudar o raio (tamanho) da ferramenta.
Quando estiver satisfeito, selecione “OK”.
Com o tempo, é claro, a Apple aprimorará ainda mais o recurso. O que achou dessa novidade? 😊