Gemini melhora a navegação no Google Maps e no Waze com novos recursos de IA

O Google anunciou hoje diversas novidades para seus principais serviços de mapas e navegação — incluindo o Maps, o Waze e o Earth —, algumas das quais são alimentadas pelo Gemini, serviço de inteligência artificial da empresa, para facilitar e aprimorar a usabilidade, bem como ampliar a segurança.

Vamos conferir tudo a seguir.

Google Maps

Começando pelo Maps, o Google disse que está aprimorando as recomendações com a ajuda do Gemini. Com isso, além de indicar lugares, a IA resumirá avaliações de usuários sobre um determinado estabelecimento, bem como fornecerá informações detalhadas sobre ele — como, por exemplo, se existe espaço ao ar livre ou se é um ambiente tranquilo.

Esses recursos começaram a ser lançados nesta semana nos Estados Unidos, tanto no iOS quanto no Android.

A empresa também apresentou uma novidade que torna mais simples explorar o caminho antes de pegar a estrada — basta colocar a rota e tocar em “adicionar paradas”. Você verá automaticamente os principais pontos turísticos, atrações, paisagens naturais e opções gastronômicas para ajudar a planejar o trajeto.

Também visando facilitar a navegação durante um trajeto, o Google Maps mostrará faixas, faixas de pedestres e placas de trânsito claramente no mapa.

O Google Maps também está incorporando funções para relatar problemas causados por eventos climáticos — incluindo vias alagadas, fechadas e com neblina ou fumaça —, além de novas instruções de chegada, que destacará prédios, vagas de estacionamento próximas, entre outros.

Os recursos supracitados começarão a ser lançados globalmente para iOS e Android na próxima semana. Já a navegação aprimorada chegará no próximo mês em mais de 30 áreas metropolitanas (não detalhadas) — com planos de expansão para mais lugares futuramente.

Outra importante função do Google Maps, a Visualização Imersiva, também receberá uma boa expansão. A partir desta semana, o recurso estará disponível para 150 cidades globalmente, incluindo locais como Bruxelas (Bélgica), Kyoto (Japão) e Frankfurt (Alemanha).

A Visualização Imersiva para rotas também passará a mostrar onde estacionar e vai avisar se você encontrar algo como uma curva complexa ao longo do trajeto. Essas novidades começarão a ser lançadas nesta semana para iOS e Android, onde o recurso para rotas está disponível.

Waze

Já o Waze está ganhando um novo recurso chamado Conversational Reporting (algo como Relatório Conversacional) para tornar mais seguro e fácil relatar uma determinada circunstância em uma rota. Para isso, basta que o usuário toque no botão de relatório e fale naturalmente, como se estivesse conversando com alguém.

Com a ajuda dos recursos do Gemini, o Waze entenderá o que você está dizendo e adicionará um alerta em tempo real ao mapa — sem a necessidade de usar um comando de voz específico ou tocar em mais botões, desviando a atenção do trânsito.

O recurso será lançado em versão beta para alguns testadores ​​do Waze no mundo todo nesta semana no iOS e no Android, porém apenas em inglês inicialmente — com planos de expansão para mais usuários e idiomas nos próximos meses.

Um outro recurso focado na segurança do app de navegação facilitará para os editores de mapas do Waze adicionar zonas escolares ao mapa. Assim, ao dirigir perto de uma escola quando ela estiver aberta, você receberá um alerta para redobrar a atenção.

Segundo o Google, essa função começará a ser lançada no Waze para iOS e Android globalmente ainda neste ano.

Google Earth

A gigante de Mountain View também anunciou novos recursos de IA para a Plataforma Google Maps e o Google Earth, os quais visam fornecer aos desenvolvedores e planejadores urbanos informações novas e reais para ajudá-los a resolver problemas.

Entre eles, a implementação do Gemini no Google Earth permitirá que desenvolvedores acessem insights mais profundos e reduzam significativamente o tempo gasto na análise de dados.

A empresa afirma que começará a testar os recursos do Gemini no Google Earth a partir do mês que vem. Testadores podem enviar um pedido para acessá-los nessa página.