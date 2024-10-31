Navegue

MacMagazine no Ar está na 2ª fase do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil 2024!

Bruno Cardoso
31/10/2024 • 12:35
Prêmio MPB

Em agosto, falamos aqui que o nosso podcast, o MacMagazine no Ar, estava concorrendo na edição 2024 do Prêmio Melhores Podcasts do Brasil (MPB), o qual, naquela ocasião, ainda estava em sua primeira fase.

Graças ao grande apoio de vocês, é com alegria que anunciamos que o nosso podcast avançou para a segunda e última fase da premiação! Ela começou no último dia 23 de setembro e vai até 22 de novembro (uma sexta-feira), às 23h59.

Na primeira fase, de acordo com a organização da premiação, foram registrados mais de 40 mil votos, além de aproximadamente 20 mil votos únicos. Somados, os indicados têm mais de 84 milhões de ouvintes.

Como comentamos anteriormente, o MacMagazine no Ar foi indicado à categoria Tecnologia e Comunicações com mais outros 25 programas. Na primeira fase, ficamos em 3º lugar! 😀

Nessa segunda fase, sobraram apenas dez podcasts — sendo que apenas cinco irão para a grande final. Os três podcasts mais votados durante a cerimônia de premiação serão relevados como os vencedores do Prêmio MPB.

Para votar no nosso podcast, entre na página oficial da votação e realize um rápido cadastro com o seu email e número de telefone. Feito isso, é só votar no seu programa favorito em cada categoria — lembrando que é possível votar em apenas um podcast por vez em cada categoria e, embora seja possível votar em um mesmo programa mais de uma vez, há limite de um voto por dia para cada “divisão”.

Mais uma vez, contamos com o seu apoio nessa fase final. 😊 Boa votação!

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
