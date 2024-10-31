Nintendo lança seu próprio app de músicas para iOS e Android

De surpresa, a Nintendo anunciou ontem o seu próprio aplicativo de streaming de música: o Nintendo Music. Disponível apenas para assinantes do Nintendo Switch Online, a plataforma tem uma interface muito parecida com a do YouTube Music e traz músicas das principais franquias de jogos da empresa ao longo das décadas.

Disponível para iPhone e outros “dispositivos inteligentes”, o Nintendo Music traz um catálogo vasto e playlists curadas por editores da companhia, bem como recomendações baseadas no seu histórico de reprodução — embora também seja possível montar suas próprias listas de reprodução. Assim como outros apps do tipo, dá para baixar músicas para ouvir offline e compartilhá-las com amigos.

Nintendo Music é um novo aplicativo para dispositivos inteligentes, exclusivo para assinantes do serviço Nintendo Switch Online, que te permite transmitir ou baixar músicas da biblioteca de trilhas sonoras da Nintendo de franquias como The Legend of Zelda, Super Mario e mais!… pic.twitter.com/KAzccWzMnH — Nintendo Brasil (@NintendoBrasil) October 30, 2024

Apesar de seguir a fórmula de outras plataformas, o app tem sua seleção de recursos focados em gamers. Há, por exemplo, uma opção que permite bloquear músicas de um certo jogo, evitando spoilers. Também é possível colocar as músicas em loop ou estendê-las para 15, 30 ou 60 minutos, o que é ótimo para quando você quer passar um tempo a mais com uma trilha sonora específica.

Como dito, o Nintendo Music já traz composições de uma variedade de franquias famosas da Big N, como The Legend of Zelda, Super Mario e Animal Crossing, mas a empresa prometeu que vai adicionar ainda mais músicas com o passar do tempo.

Apesar de exigir uma assinatura do Nintendo Switch Online, o novo app não requer que o usuário tenha um Nintendo Switch para usá-lo. Além disso, todos os membros de um plano familiar do serviço têm direito a usar o aplicativo, o que é uma boa alternativa para quem deseja poupar alguns trocados.

O Nintendo Switch Online sai por R$20 mensais, R$40 por três meses ou R$100 por um ano; o plano familiar, por sua vez, custa R$175/ano. A lista de países onde o Nintendo Music pode ser baixado pode ser conferida aqui — felizmente, ela inclui Brasil e Portugal.

