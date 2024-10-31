Nintendo lança seu próprio app de músicas para iOS e Android

De surpresa, a Nintendo anunciou ontem o seu próprio aplicativo de streaming de música: o Nintendo Music. Disponível apenas para assinantes do Nintendo Switch Online, a plataforma tem uma interface muito parecida com a do YouTube Music e traz músicas das principais franquias de jogos da empresa ao longo das décadas.
Disponível para iPhone e outros “dispositivos inteligentes”, o Nintendo Music traz um catálogo vasto e playlists curadas por editores da companhia, bem como recomendações baseadas no seu histórico de reprodução — embora também seja possível montar suas próprias listas de reprodução. Assim como outros apps do tipo, dá para baixar músicas para ouvir offline e compartilhá-las com amigos.
Apesar de seguir a fórmula de outras plataformas, o app tem sua seleção de recursos focados em gamers. Há, por exemplo, uma opção que permite bloquear músicas de um certo jogo, evitando spoilers. Também é possível colocar as músicas em loop ou estendê-las para 15, 30 ou 60 minutos, o que é ótimo para quando você quer passar um tempo a mais com uma trilha sonora específica.
Como dito, o Nintendo Music já traz composições de uma variedade de franquias famosas da Big N, como The Legend of Zelda, Super Mario e Animal Crossing, mas a empresa prometeu que vai adicionar ainda mais músicas com o passar do tempo.
Apesar de exigir uma assinatura do Nintendo Switch Online, o novo app não requer que o usuário tenha um Nintendo Switch para usá-lo. Além disso, todos os membros de um plano familiar do serviço têm direito a usar o aplicativo, o que é uma boa alternativa para quem deseja poupar alguns trocados.
O Nintendo Switch Online sai por R$20 mensais, R$40 por três meses ou R$100 por um ano; o plano familiar, por sua vez, custa R$175/ano. A lista de países onde o Nintendo Music pode ser baixado pode ser conferida aqui — felizmente, ela inclui Brasil e Portugal.
