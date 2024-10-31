O 4º trimestre fiscal de 2024 da Apple em gráficos

A Apple revelou hoje seus resultados financeiros referentes ao quarto trimestre fiscal de 2024, finalizado em 28 de setembro passado.

A companhia divulgou uma receita de US$94,9 bilhões (+6,1%), US$14,7 bilhões em lucro líquido (-37,5%) e US$0,97 em ganhos por ação diluída (-33,5%). Vale notar que a Apple pagou uma multa de US$14,8 bilhões na Europa, o que obviamente impactou o lucro e os ganhos por ação diluída no período.

Que tal dar uma olhada nesses números de uma outra forma? Os gráficos abaixo nos dão uma ideia dos negócios da Maçã nas diversas regiões do mundo, bem como o desempenho de cada um dos seus principais segmentos de produtos/serviços.

De uma forma geral, todos os segmentos foram bem. Veremos como o mercado receberá os novos números…