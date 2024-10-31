Onde está a lixeira (itens apagados) do app Fotos no iOS 18?

O aplicativo nativo Fotos (Photos) foi, como muitos já devem saber, totalmente repaginado com a chegada do iOS/iPadOS 18. Por isso, vários usuários estão se sentindo “perdidos” na nova interface e nos novos recursos introduzidos pela Apple.

Publicidade

É o caso, por exemplo, da área com os itens apagados recentemente — que ficam numa pasta dedicada dentro desse app. Veja como encontrá-los agora! 😊

Com o app Fotos aberto no seu dispositivo, role o dedo de baixo para cima até chegar à seção “Mais Itens”.

Em seguida, toque em “Apagados” e autentique-se usando o Face ID, o Touch ID ou a sua senha para ver as fotos e os vídeos que tiverem sido apagados recentemente.

Como já ocorria antes, você pode recuperar alguma mídia (por até 30 dias após a data que ela foi originalmente apagada) ou apagá-la de vez.

Se você continuar rolando na tela inicial do Fotos, pode tocar em “Personalizar e Reordenar” para mover essa área “Mais Itens” mais para cima da ordem das coleções, se assim preferir.