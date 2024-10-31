Promoções na App Store: El Hijo, Hyperforma Premium, ProLight e mais!

Assuste-se com os bons descontos da nossa seleção de promoções na App Store desta quinta-feira de Halloween! 🎃

El Hijo, desenvolvido pelo pessoal da HandyGames, é um jogo que lhe coloca em uma aventura em busca da sua mãe. Comece a sua jornada em um mosteiro, passe pelos perigosos desafios de um deserto, e enfrente o crime e os vilões de uma cidade fronteiriça na busca pelo seu objetivo final.

A jornada começa quando um agricultor e o seu filho são atacados por bandidos que arrasam a sua quinta. A mãe decide deixar o menino num mosteiro isolado para o proteger. No entanto, algo estranho acontece lá e ele planeja a sua fuga.

Confira um vídeo:

Sem violência e com foco na resolução de enigmas divertidos — e algumas vezes complicados —, o jogo é uma excelente oferta!

Aproveitem as ofertas e até amanhã! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 👻