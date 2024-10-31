Telegram melhora qualidade de vídeos, adiciona ajuste de velocidade e mais!

Em seu blog, o Telegram anunciou uma série de atualizações que prometem otimizar ainda mais a experiência dos seus usuários, oferecendo novos recursos e melhorias significativas. Entre as principais estão o carregamento mais rápido de vídeos, além de ajustes na qualidade e no controle de velocidade de reprodução.

Essas mudanças permitem que os vídeos sejam visualizados em alta qualidade, mesmo em conexões mais lentas, e introduzem a capacidade de ajustar a velocidade de reprodução de forma contínua. Além disso, a plataforma agora permite adicionar mídias a mensagens já enviadas e exibe etiquetas de edição, facilitando a gestão e a precisão das comunicações.

Há, também, novas opções de monetização para desenvolvedores e limites aumentados para miniapps — bots e miniapps podem agora participar do compartilhamento de receita dos anúncios do Telegram —, enquanto o envio de mensagens foi expandido para até 1.000 por segundo. Hashtags específicas por chat, anúncios discretos e contadores exatos de reações são outras funcionalidades que chegam para tornar a interação mais dinâmica e organizada.

Com essa atualização, o Telegram continua a se posicionar como uma plataforma versátil e eficiente, atendendo às diversas necessidades do público. Confira tudo que foi implementado!

Carregamento mais rápido de vídeos e melhor qualidade

Para vídeos recém-enviados em canais grandes, o reprodutor agora seleciona automaticamente um nível de qualidade com base na sua conexão, economizando dados e permitindo um carregamento mais rápido.

Usuários também podem selecionar manualmente o nível de qualidade preferido (alto, médio ou baixo). No iOS, é mais fácil alternar para o modo Picture-in-Picture (PiP), bastando deslizar para cima para continuar assistindo enquanto navega pelos chats.

Essas melhorias permitem que proprietários de canais postem vídeos de alta qualidade, com ajustes automáticos de resolução para conexões mais fracas e visualização em resolução total para internet de alta velocidade.

Ajuste de velocidade de reprodução

Os vídeos no Telegram agora permitem ajustes contínuos de velocidade de reprodução com novos gestos. Pressionando o lado direito do vídeo, a velocidade é ajustada para 1,5x; deslizando para a direita, ela pode chegar a até 2,5x. No Android, é possível tocar duas vezes no lado esquerdo ou direito do vídeo para pular 10 segundos em qualquer direção.

Adicionar mídias a mensagens enviadas

Se você esquecer de anexar uma foto, um vídeo ou um arquivo antes de enviar uma mensagem, agora é possível editar a mensagem para adicionar uma mídia com apenas dois toques, evitando a necessidade de apagar e reescrever a mensagem. Também é possível editar a mídia enviada para reeditá-la ou substituí-la.

Etiquetas de edição nas mensagens

Mensagens editadas exibem uma etiqueta de tempo indicando quando elas foram editadas pela última vez. Se a mensagem foi editada várias vezes, será exibido o horário da edição mais recente. Em grupos pequenos e conversas privadas, também há recibos de leitura detalhados mostrando a hora em que cada membro abriu a mensagem.

Hashtags específicas por chat

Proprietários de grupos e canais podem usar o novo formato #hashtag@nomedeusuario para hashtags que mostram apenas postagens e stories do mesmo chat quando tocadas. Isso facilita a navegação e a organização de conteúdo dentro de chats específicos.

Anúncios do Telegram para bots

Bots e miniapps agora podem participar do compartilhamento de receita dos Anúncios do Telegram, oferecendo outra forma de apoiar seu desenvolvimento. Os anúncios são discretos e respeitam a privacidade, com 50% da receita sendo compartilhada com criadores de conteúdo e desenvolvedores de bots.

Limite aumentado de mensagens para bots

Os bots do Telegram podem enviar até 30 mensagens por segundo para seus usuários, gratuitamente. Agora, é possível habilitar limites aumentados de mensagens, permitindo enviar até 1.000 mensagens por segundo. Este serviço custa 0,1 estrela por mensagem, paga com Estrelas do Telegram do saldo do bot.

Contadores exatos de reações

Para saber o número exato de reações (como corações, estrelas ou abóboras) que suas postagens receberam, basta tocar e segurar nos contadores.

Belo update, não?