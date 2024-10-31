Vídeo: gravando ligações no iPhone e mais novidades do iOS 18.1!

Há poucos dias, depois de uma longa fase beta, a Apple liberou para todos os usuários o iOS 18.1, o iPadOS 18.1, o macOS Sequoia 15.1 e seus outros novos sistemas operacionais.
Nós já fizemos um vídeo completo aqui sobre as novidades em saúde auditiva que chegaram com o iOS 18.1 para os AirPods Pro 2, e há alguns meses também já havíamos testado os primeiros recursos que estão chegando para a Apple Intelligence.
Mas não é só isso. Você sabia, por exemplo, que agora dá para gravar ligações (do Telefone ou do FaceTime) nativamente com o seu iPhone? 😉
Além dessa grande novidade, mostramos no vídeo de hoje outras cinco bacanas que chegaram com o iOS 18.1, além de algumas bônus que podem interessar a alguns de vocês. 😊
Não esqueçam de deixar um joinha pro vídeo lá no YouTube, hein?
Apoio: UPDF
Este vídeo teve o apoio do UPDF, aplicativo equipado com IA que já analisamos em detalhes aqui no site. Conheça mais esse belo app, obtenha-o com um desconto exclusivo de Halloween e tenha acesso total ao UPDF Pro no Mac, no Windows, no iPad, no iOS e no Android!