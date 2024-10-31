Navegue

Vídeo: gravando ligações no iPhone e mais novidades do iOS 18.1!

Rafael Fischmann
31/10/2024 • 17:00
Há poucos dias, depois de uma longa fase beta, a Apple liberou para todos os usuários o iOS 18.1, o iPadOS 18.1, o macOS Sequoia 15.1 e seus outros novos sistemas operacionais.

Nós já fizemos um vídeo completo aqui sobre as novidades em saúde auditiva que chegaram com o iOS 18.1 para os AirPods Pro 2, e há alguns meses também já havíamos testado os primeiros recursos que estão chegando para a Apple Intelligence.

Mas não é só isso. Você sabia, por exemplo, que agora dá para gravar ligações (do Telefone ou do FaceTime) nativamente com o seu iPhone? 😉

Além dessa grande novidade, mostramos no vídeo de hoje outras cinco bacanas que chegaram com o iOS 18.1, além de algumas bônus que podem interessar a alguns de vocês. 😊

Não esqueçam de deixar um joinha pro vídeo lá no YouTube, hein?

Apoio: UPDF

Este vídeo teve o apoio do UPDF, aplicativo equipado com IA que já analisamos em detalhes aqui no site. Conheça mais esse belo app, obtenha-o com um desconto exclusivo de Halloween e tenha acesso total ao UPDF Pro no Mac, no Windows, no iPad, no iOS e no Android!

Graduado em Comunicação Social com Habilitação em Publicidade e Propaganda na Universidade Salvador – UNIFACS, em 2008, mora atualmente em Portugal e admira a Apple e os seus produtos desde quando adquiriu seu primeiro iMac (um G3 Blueberry), em agosto de 2000. Não desgruda do seu iPhone 16 Pro Max, é monitorado pelo Apple Watch Ultra 2 e trabalha num MacBook Pro de 16 polegadas (M3 Max). No tempo livre, adora ver séries/filmes pela Apple TV 4K ou curtir o som do HomePod esparramado no sofá.
