Vivaldi 7.0

Vivaldi chega à versão 7.0 no iOS com novo botão Home, personalização do menu e mais

Douglas Nascimento
31/10/2024 • 10:57
Leitura de 2 minuto

Após ser lançado para desktops com um grande redesenho e novos recursos, o Vivaldi 7.0 chegou hoje ao iOS e ao iPadOS com uma série de novidades em termos de personalização. O update já está disponível na App Store, podendo ser baixado por todos que tenham a versão 16.0 (ou superior) desses sistemas.

A principal novidade da nova versão para dispositivos móveis é a possibilidade de personalizar o menu principal. Dá para reordenar e editar as diferentes opções para priorizar recursos mais usados (como favoritos, históricos e ferramentas) — o que permite que cada usuário crie um menu exclusivo para suas necessidades.

Vivaldi 7/0

Também há a adição de um novo botão Home, o qual permite acessar rapidamente a página inicial do navegador a partir de qualquer página. Relembrando os primórdios dos navegadores para desktop, é possível até mesmo definir um site específico para a página inicial, não limitando a experiência à padrão do Vivaldi.

Vivaldi 7.0

Falando em página inicial, agora ela conta com uma seção denominada Top Sites, a qual permite acessar rapidamente as páginas mais frequentemente visitadas de qualquer lugar. Há também uma nova configuração para permitir pré-carregar páginas, permitindo acessar sites frequentes de forma instantânea.

Vivaldi 7.0

Agora com suporte a sincronização instantânea da navegação entre diferentes dispositivos, o Vivaldi também conta com um novo recurso de preenchimento automático de favoritos. À medida que se digita algo na barra de endereço, os favoritos são sugeridos caso o título deles corresponda ao termo digitado.

Vivaldi 7.0

Por fim, o Vivaldi agora conta com uma nova caixa de diálogo combinada a qual mescla as configurações do bloqueador de rastreadores com as preferências do site — o que permite ajustar a privacidade e as permissões para a página em questão sem a necessidade de alternar entre diferentes telas.

Ainda com com diversas correções de bugs e outras melhorias incrementais, o Vivaldi pode ser baixado de maneira completamente gratuita nos dispositivos compatíveis.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
