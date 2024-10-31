Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 2 minuto

WhatsApp agora permite organizar chats em listas personalizadas

O mensageiro também está testando alguns atalhos para ligações no app para iPad
Luiz Gustavo Ribeiro
31/10/2024 • 13:59

O WhatsApp está disponibilizando um novo recurso que aprimora ainda mais os Filtros de Conversas, lançados em abril deste ano. Trata-se das Listas, as quais possibilitam categorizar seu chats para acessá-los mais rapidamente.

Publicidade

É possível criar Listas para diversas finalidades, seja para família, trabalho ou comunidade local. Elas podem ser geradas e editadas facilmente tocando no botão com um ícone de “+” na parte superior da aba Conversas. Também é possível editá-las ao tocar e segurar sobre uma lista.

Listas de chats do WhatsApp

Assim como ocorre com os chats favoritos, você pode adicionar tanto grupos quanto conversas individuais a uma lista — as quais aparecerão na barra de filtros.

Segundo o mensageiro, o recurso está sendo lançado para os usuários a partir de hoje, de modo que estará disponível para todos “nas próximas semanas”.

Testes de discador e atalhos para ligações no iPad

Falando agora sobre a versão de testes do mensageiro, o pessoal do WABetaInfo notou que o WhatsApp está trabalhando em um novo atalho de discador de chamadas no iPad.

Publicidade

Especificamente, o WhatsApp quer introduzir três novos atalhos para aprimorar a experiência de chamada: o primeiro atalho permite que usuários iniciem uma nova chamada selecionando um ou mais contatos da sua lista; o segundo simplifica a criação de um novo link de chamada, para que qualquer pessoa possa participar; por fim, outro permite ligar rapidamente para um número inserindo-o diretamente na janela do discador, mesmo que ele não esteja salvo na sua lista de endereços.

Discador no WhatsApp para iPad

Como destacado pelo WABetaInfo, a capacidade de ligar diretamente para um número de telefone permite que usuários façam chamadas sem precisar adicionar contatos à sua agenda ou abrir manualmente uma conversa. Após inserir um número de telefone, o WhatsApp verifica se ele está registrado na plataforma.

O WhatsApp para iPad ainda está disponível apenas em beta por meio do TestFlight, de modo que não há informações sobre quando ocorrerá seu tão aguardado lançamento oficial na App Store.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Chip Wi-Fi 7 da Apple estará na linha “iPhone 17”, aponta Kuo
Próx. Post

ChatGPT agora também é um buscador à la Google [atualizado 2x]
Posts relacionados