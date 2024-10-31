WhatsApp agora permite organizar chats em listas personalizadas

O WhatsApp está disponibilizando um novo recurso que aprimora ainda mais os Filtros de Conversas, lançados em abril deste ano. Trata-se das Listas, as quais possibilitam categorizar seu chats para acessá-los mais rapidamente.

É possível criar Listas para diversas finalidades, seja para família, trabalho ou comunidade local. Elas podem ser geradas e editadas facilmente tocando no botão com um ícone de “+” na parte superior da aba Conversas. Também é possível editá-las ao tocar e segurar sobre uma lista.

Assim como ocorre com os chats favoritos, você pode adicionar tanto grupos quanto conversas individuais a uma lista — as quais aparecerão na barra de filtros.

Segundo o mensageiro, o recurso está sendo lançado para os usuários a partir de hoje, de modo que estará disponível para todos “nas próximas semanas”.

Testes de discador e atalhos para ligações no iPad

Falando agora sobre a versão de testes do mensageiro, o pessoal do WABetaInfo notou que o WhatsApp está trabalhando em um novo atalho de discador de chamadas no iPad.

Especificamente, o WhatsApp quer introduzir três novos atalhos para aprimorar a experiência de chamada: o primeiro atalho permite que usuários iniciem uma nova chamada selecionando um ou mais contatos da sua lista; o segundo simplifica a criação de um novo link de chamada, para que qualquer pessoa possa participar; por fim, outro permite ligar rapidamente para um número inserindo-o diretamente na janela do discador, mesmo que ele não esteja salvo na sua lista de endereços.

Como destacado pelo WABetaInfo, a capacidade de ligar diretamente para um número de telefone permite que usuários façam chamadas sem precisar adicionar contatos à sua agenda ou abrir manualmente uma conversa. Após inserir um número de telefone, o WhatsApp verifica se ele está registrado na plataforma.

O WhatsApp para iPad ainda está disponível apenas em beta por meio do TestFlight, de modo que não há informações sobre quando ocorrerá seu tão aguardado lançamento oficial na App Store.