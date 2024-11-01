Navegue

Apple adquire Pixelmator, criadora de apps de edição para iPhone, iPad e Mac [atualizado]

Luiz Gustavo Ribeiro
01/11/2024 • 12:42
Pixelmator para iPhone, iPad e Mac

A Pixelmator anunciou há pouco, de surpresa, uma grande notícia: a empresa se juntará à Apple. Conhecida por desenvolver softwares de edição de foto e vídeo para iPhone, iPad e Mac, essa é mais uma aquisição de grande calibre feita pela Maçã.

Segundo a desenvolvedora, ela sempre foi inspirada pela Apple, de modo que criou seus produtos com o mesmo “foco afiado em design”, bem como facilidade de uso e desempenho.

Eles explicam que assinaram um acordo com a Apple, o qual está sujeito à aprovação de órgãos regulatórios. Também foi falado que, pelo menos neste momento, não haverá mudanças nos aplicativos Pixelmator Pro, Pixelmator e Photomator.

Gostaríamos de agradecer muito aos nossos incríveis usuários pelo seu apoio nos últimos 17 anos. Seu feedback desempenhou um papel enorme em moldar nossos aplicativos no que eles são hoje. À medida que entramos neste novo capítulo emocionante, mal podemos esperar para compartilhar o que virá a seguir.

Valores sobre o acordo ou quando ele será concluído não foram divulgados até o momento. Cabe lembrar que a Apple adquire empresas regularmente, sendo que muitos negócios não são sequer anunciados publicamente.

Um dos exemplos mais notórios inclui a aquisição do app Dark Sky, em 2020. A gigante de Cupertino também adquiriu a Workflow e o serviço de identificação de músicas Shazam, ambos em 2017.

A aquisição mais recente também ocorre após praticamente uma década desde que a Apple descontinuou seu próprio software profissional de organização/edição de fotos, o Aperture.

Atualização 11/02/2025 às 16:20

Conforme notado pelo pessoal do MacRumors, a Pixelmator confirmou oficialmente que a sua aquisição pela Apple foi completada. Isso, porém, não foi anunciado por meio de um comunicado para a imprensa, e sim com uma tela de apresentação em cada um dos aplicativos da empresa, os quais foram atualizados hoje.

Essa tela mostra o que parece ser uma visão do arco-íris do Apple Park, sede da empresa. “Estamos contentes em anunciar que o [nome do app] agora faz parte da Apple”, diz o texto.

Tela de boas-vindas do Pixelmator Pro após aquisição pela Apple

Além disso, a Política de Privacidade dos apps da Pixelmator agora direciona para uma página da Apple em vez do site da própria desenvolvedora.

Ainda não há informações se a Maçã mudará o modelo de preços ou integrará qualquer aplicativo aos seus sistemas operacionais em futuras atualizações, então continuemos acompanhando toda essa história.

Luiz Gustavo Ribeiro
