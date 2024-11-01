Navegue

Apple expande parceria e terá 20% de participação na GlobalStar

Douglas Nascimento
01/11/2024 • 11:04
Mensagens via Satélite

A GlobalStar, empresa parceira da Apple na implementação dos recursos de comunicação via satélite disponíveis atualmente nos iPhones, anunciou hoje uma expansão do acordo com a Maçã — notícia que fez com que suas ações saltassem consideravelmente.

O acordo envolve o oferecimento de serviços por meio de uma nova rede de satélite móvel, a qual será de propriedade da unidade Globalstar SPE e contará, entre outras coisas, com uma nova constelação de satélites, mais infraestrutura terrestre e uma ampliação do licenciamento global.

Ainda como parte do acordo, a Apple deverá fazer um pagamento antecipado de até US$1,1 bilhão para investimentos em infraestrutura por parte da Globalstar. Além disso, a Maçã também concordou em adquirir US$400 milhões em ações da empresa, o que lhe renderá uma participação de 20%.

A Maçã, cabe destacar, continua investindo pesado em recursos de comunicação via satélite. Inicialmente disponibilizando-os apenas em situações de emergência, a empresa já permite, com o iOS 18, o envio de mensagens em qualquer situação na qual não haja uma rede tradicional disponível.

A empresa, no entanto, já deixou claro que pretende cobrar por esses serviços (ainda indisponíveis no Brasil) futuramente — o que justificaria esse grande investimento. Não sabe-se, no entanto, quando, como ou quais recursos estarão disponíveis apenas por meio de alguma forma de pagamento.

via 9to5Mac

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
