Divulgação/Apple
Sneak peek da 2ª temporada de "Silo"
Apple TV+ divulga os primeiros minutos da segunda temporada de “Silo”

Luiz Gustavo Ribeiro
01/11/2024 • 14:12
Leitura de 1 minuto

Após disponibilizar o trailer da aguardada segunda temporada de  “Silo”, com estreia marcada para o dia 15 de novembro, o Apple TV+ divulgou um sneak peek que revela os primeiros cinco minutos do episódio inicial da próxima temporada da série.

O vídeo revela momentos anteriores aos acontecimentos da primeira temporada e corta para mostrar Juliette (interpretada por Rebecca Ferguson) após deixar o silo. A próxima temporada parece tomar um novo rumo, com a história de Juliette se ramificando em um enredo amplamente separado do resto dos personagens.

Assista aos primeiros 5 minutos da 2ª temporada de #Silo. Juliette vive.

As primeiras avaliações da segunda temporada, como notado pelo 9to5Mac, são bem positivas. Ela é descrita por críticos como “triunfante”, “extremamente ambiciosa” e “um segundo capítulo cativante”.

A repórter Louise Griffin, do Radio Times, fez a seguinte avaliação:

Todos os olhos estarão voltados para se a 2ª temporada de “Silo” pode corresponder à 1ª temporada, e como ela planeja superar o suspense da 1ª temporada. Marque nossas palavras — você não precisa se preocupar. A 2ª temporada de “Silo” é cativante, pegando tudo o que foi fascinante na 1ª temporada e movendo a história adiante, enquanto fornece novos mistérios e choques para manter todos interessados.

Além de Ferguson e do novo integrante Steve Zahn, a segunda temporada da série contará com  Tim RobbinsHarriet WalterChinaza UcheAvi NashAlexandria Riley, Shane McRaeRemmie MilnerClare PerkinsBilly PostlethwaiteRick GomezCaitlin ZozTanya Moodie e Iain Glen no elenco.

Apenas o primeiro episódio da segunda temporada será disponibilizado no dia 15/11 — os restantes serão liberados individualmente, às sextas-feiras, até 17 de janeiro de 2025.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
