Apple TV+ divulga os primeiros minutos da segunda temporada de “Silo”

Após disponibilizar o trailer da aguardada segunda temporada de “Silo”, com estreia marcada para o dia 15 de novembro, o Apple TV+ divulgou um sneak peek que revela os primeiros cinco minutos do episódio inicial da próxima temporada da série.

O vídeo revela momentos anteriores aos acontecimentos da primeira temporada e corta para mostrar Juliette (interpretada por Rebecca Ferguson) após deixar o silo. A próxima temporada parece tomar um novo rumo, com a história de Juliette se ramificando em um enredo amplamente separado do resto dos personagens.

Watch the first 5 minutes of #Silo Season 2. Juliette lives. pic.twitter.com/KaKGShd38d — Apple TV (@AppleTV) November 1, 2024 Assista aos primeiros 5 minutos da 2ª temporada de #Silo. Juliette vive.

As primeiras avaliações da segunda temporada, como notado pelo 9to5Mac, são bem positivas. Ela é descrita por críticos como “triunfante”, “extremamente ambiciosa” e “um segundo capítulo cativante”.

A repórter Louise Griffin, do Radio Times, fez a seguinte avaliação:

Todos os olhos estarão voltados para se a 2ª temporada de “Silo” pode corresponder à 1ª temporada, e como ela planeja superar o suspense da 1ª temporada. Marque nossas palavras — você não precisa se preocupar. A 2ª temporada de “Silo” é cativante, pegando tudo o que foi fascinante na 1ª temporada e movendo a história adiante, enquanto fornece novos mistérios e choques para manter todos interessados.

Além de Ferguson e do novo integrante Steve Zahn, a segunda temporada da série contará com Tim Robbins, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Alexandria Riley, Shane McRae, Remmie Milner, Clare Perkins, Billy Postlethwaite, Rick Gomez, Caitlin Zoz, Tanya Moodie e Iain Glen no elenco.

Apenas o primeiro episódio da segunda temporada será disponibilizado no dia 15/11 — os restantes serão liberados individualmente, às sextas-feiras, até 17 de janeiro de 2025.

O Apple TV+ está disponível no app Apple TV em mais de 100 países e regiões, seja em iPhones, iPads, Apple TVs, Macs, dispositivos Android, smart TVs ou online — além também estar em aparelhos como Roku, Amazon Fire TV, Chromecast com Google TV, consoles PlayStation e Xbox. O serviço custa R$21,90 por mês, com um período de teste gratuito de sete dias. Por tempo limitado, quem comprar e ativar um novo iPhone, iPad, Apple TV ou Mac ganha três meses de Apple TV+. Ele também faz parte do pacote de assinaturas da empresa, o Apple One.

