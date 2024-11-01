Navegue

Chip M4 Pro

Benchmarks mostram M4 Pro batendo até mesmo o M2 Ultra mais potente

Douglas Nascimento
01/11/2024 • 09:28
Surgiram no banco de dados do Geekbench 6 os primeiros resultados de benchmarks do chip M4 Pro, anunciado pela Apple na última terça-feira (29/10) ao lado do mais novo Mac mini. Como observado pelo MacRumors, com base na média dos resultados já disponíveis, a versão mais potente do chip é agora a com a melhor pontuação na plataforma.

Com 14 núcleos de CPU 1Central processing unit, ou unidade de processamento central. , o M4 Pro mais potente (que pode ter sido testado em um Mac mini ou em um MacBook Pro) apresenta uma média de 22.094 pontos no teste multi-core. O resultado faz com que o processador vença com certa vantagem o antigo ocupante do posto de chip mais potente da Maçã, o M2 Ultra com 24 núcleos, que apresenta média de desempenho de 21.351.

No teste single-core, o novo chip também não faz feio. A média atual gira em torno dos 3.700 — pontuação que também é suficiente para vencer a média de 2.868 computada até agora para o M2 Ultra — chip que equipa atualmente os computadores de mesa mais avançados e potentes da Apple, como o Mac Studio e o Mac Pro.

Obviamente, esses resultados serão superados pelo M4 Max (também lançado nesta semana) e, principalmente, por um provável futuro “M4 Ultra”. Porém, os números já mostram bem o quanto os chips da Apple estão avançando a cada geração, a ponto de termos um desempenho comparável entre um Mac mini e o Mac Studio mais potente com apenas dois anos de diferença.

Curiosamente, como comentou Mark Gurman (da Bloomberg)em publicação no X (ex-Twitter), é curioso e desnecessário que a Apple compare o novo processador com chips mais antigos em suas peças de apresentação, e não com chips bem mais poderosos apresentados recentemente.

Notas de rodapé

  • 1
    Central processing unit, ou unidade de processamento central.

Douglas Nascimento
Estudante de Engenharia de Software pela Universidade Federal do Ceará (UFC), é fascinado por tecnologia desde criança — assim como por tudo o que envolve o mundo do jornalismo e das redações. Escreve no MacMagazine desde 2021.
