Como ativar os Filtros de Cor no Mac

Nós já mostramos por aqui como você pode facilmente ativar os Filtros de Cor (Color Filters) no seu iPhone/iPad, no Apple Watch e na Apple TV.

Publicidade

Ocorre que isso também está disponível nos Macs. Assim, é possível utilizar o mesmo filtro dos seus outros dispositivos da Apple. Veja, a seguir, como ativar esse ajuste de acessibilidade! 🙂

Abra os Ajustes do Sistema, clique em “Acessibilidade” e entre em “Tela”. Depois, no final da página, ative a opção “Filtros de cor”.

No menu suspenso abaixo, escolha entre um deles:

Tons de cinza

Filtro Vermelho/Verde (Protanopia)

Filtro Verde/Vermelho (Deuteranopia)

Filtro Azul/Amarelo (Tritanopia)

Tonalidade da Cor

Caso opte por esta última, uma opção para escolher a tonalidade aparecerá no fim da tela. No mesmo menu dos ajustes, você ainda pode controlar a intensidade do filtro de cor.