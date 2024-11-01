Navegue

Leitura de 1 minuto

Como ativar os Filtros de Cor no Mac

Pedro Henrique Nunes
01/11/2024 • 07:30

Nós já mostramos por aqui como você pode facilmente ativar os Filtros de Cor (Color Filters) no seu iPhone/iPad, no Apple Watch e na Apple TV.

Ocorre que isso também está disponível nos Macs. Assim, é possível utilizar o mesmo filtro dos seus outros dispositivos da Apple. Veja, a seguir, como ativar esse ajuste de acessibilidade! 🙂

Abra os Ajustes do Sistema, clique em “Acessibilidade” e entre em “Tela”. Depois, no final da página, ative a opção “Filtros de cor”.

No menu suspenso abaixo, escolha entre um deles:

  • Tons de cinza
  • Filtro Vermelho/Verde (Protanopia)
  • Filtro Verde/Vermelho (Deuteranopia)
  • Filtro Azul/Amarelo (Tritanopia)
  • Tonalidade da Cor

Caso opte por esta última, uma opção para escolher a tonalidade aparecerá no fim da tela. No mesmo menu dos ajustes, você ainda pode controlar a intensidade do filtro de cor.

