Como o Mac mini (M4 Pro) e o Mac Studio (M2 Max) se comparam?

Lançado originalmente em março de 2022, o Mac Studio foi posicionado como uma workstation de alto desempenho em um formato compacto. Ele ainda oferece performance de ponta na versão mais recente — equipada com os chips M2 Max/M2 Ultra — mas, com o avanço das gerações do Apple Silicon, como será que o novo Mac mini, agora com o chip M4 Pro na sua configuração mais potente, se posiciona em relação ao seu “irmão” maior?

Vamos conferir, portanto, como um Mac Studio de entrada, com chip M2 Max, se compara ao recém-anunciado Mac mini topo-de-linha, com chip M4 Pro.

Design

Quando o Mac Studio foi lançado, muito foi falado sobre ele ser “um Mac mini mais alto”. Isso porque ele usou o mesmo formato quadrado introduzido pelo Mac mini; além disso, ambos são feitos com um gabinete de alumínio.

Mac mini (M4 Pro) Mac Studio (M2 Max) Altura 5cm 9,5cm Largura 12,7cm 19,7cm Profundidade 12,7cm 19,7cm Peso 0,73kg 2,7kg

O novo Mac mini recebeu uma repaginada e um chassi muito menor, porém mais alto — de modo que, agora, até podemos dizer que o seu design foi inspirado no do Mac Studio.

Outra diferença de design é a saída de ar dos dois modelos. No Mac Studio, ela está na parte traseira — diferentemente do Mac mini, cuja parte traseira está completamente ocupada com portas, então a saída de ar fica na base.

Chip

O Mac Studio com chip M2 Max consiste em uma CPU de 12 núcleos (8 de desempenho e 4 de eficiência), GPU de até 38 núcleos, Neural Engine de 16 núcleos e 400GB/s de largura de banda da memória.

Já o chip M4 Pro do Mac mini começa com uma CPU de 12 núcleos (8 de desempenho e 4 de eficiência). Esta já é uma combinação semelhante à do M2 Max, mas você também pode obter uma versão de 14 núcleos (que tem 2 núcleos de desempenho extras). A GPU tem até 20 núcleos e o Neural Engine tem os mesmos 16 núcleos, com 273GB/s de largura de banda da memória.

Quando se trata de memória, a Apple disponibiliza o Mac Studio com 32GB de memória unificada, com a opção de configurá-lo com até 96GB (na versão com M2 Max). Enquanto isso, o Mac mini com M4 Pro começa com 24GB de memória unificada, podendo ser configurado com até 64GB.

Em termos de armazenamento, o Mac Studio com M2 Max vem a partir de 512GB, com opções de configuração (1TB, 2TB e 4TB) que vão até 8GB. O Mac mini segue exatamente o mesmo caminho com suas opções de armazenamento.

Conectividade

A respeito de quantas telas você pode controlar, o Mac Studio com chip M2 Max pode lidar com até:

Quatro monitores com resolução de 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um monitor com resolução de 4K a 60Hz (conectado via HDMI).

Dois monitores com resolução de 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt) e um monitor com resolução de 8K a 60Hz ou resolução de 4K a até 240Hz (conectado via HDMI).

O Mac mini com chip M4 Pro, por sua vez, pode lidar com:

Até três monitores: os três com resolução de até 6K a 60Hz (conectados via Thunderbolt ou HDMI).

Até dois monitores: um com resolução de até 6K a 60Hz (conectado via Thunderbolt) e um com resolução de até 8K a 60Hz ou com resolução 4K a 240Hz (conectado via Thunderbolt ou HDMI).

Ainda em conectividade, o Mac Studio tem quatro portas Thunderbolt 4, um par de portas USB-A, entrada HDMI e um conector de 3,5mm para fones de ouvido. Ele também vem com uma porta Ethernet de 10Gbps.

Na frente, ele possui uma entrada para cartão SDXC e duas portas USB-C.

O Mac mini com chip M4 Pro tem um trio de portas Thunderbolt 5 na parte traseira, oferecendo o dobro da taxa de transferência do Thunderbolt 4. Ele também tem portas HDMI e Gigabit Ethernet na parte de trás.

Na frente, há duas portas USB-C compatíveis com USB 3.1. No entanto, não há entrada para cartão de memória na frente, mas há o conector de 3,5mm para fones de ouvido.

Para conectividade sem fio, tanto o Mac Studio quanto o Mac mini possuem suporte ao Wi-Fi 6E e ao Bluetooth 5.3.

Preço

O Mac Studio com chip M2 Max, em sua configuração básica (com GPU de 24 núcleos, 32GB de memória unificada e 512GB de armazenamento), custa R$26.000 ou R$23.400 à vista (10% de desconto).

O Mac mini com chip M4 Pro, na sua versão topo-de-linha (com CPU de 14 núcleos, GPU de 20 núcleos, 24GB de memória unificada e 512GB de armazenamento) sai por R$19.400 ou R$17.460 à vista (10% de desconto).

E aí, qual você acha que vale mais o investimento?

