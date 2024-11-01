Instagram anuncia recurso que permite filtrar solicitações de mensagens

O Instagram anunciou ontem um novo recurso para as mensagens diretas (direct messages, ou DMs) que permite filtrar solicitações de mensagens com base em uma série de opções.

De acordo com a plataforma, esses filtros foram adicionados como uma resposta a pedidos de criadores, que costumam ter dificuldade para lidar com o alto volume de solicitações recebidas. O chefe da rede social, Adam Mosseri, inclusive, chegou a publicar um vídeo promovendo a novidade:

📣 Apresentamos melhorias nas DMs para criadores de conteúdo, incluindo novas formas de filtrar solicitações de mensagens para que você possa encontrar facilmente as mensagens que não quer perder. Há muito mais trabalho a fazer para tornar as DMs mais fáceis para os criadores de conteúdo navegarem, portanto, continue com o feedback.

Focada principalmente em usuários que recebem um alto volume de mensagens, como criadores, a novidade permite organizar as solicitações com base no número de seguidores das contas que estão tentando entrar em contato e na sua ordem de chegada.

Além disso, é possível filtrar mensagens de criadores, empresas e seguidores inscritos (ou seja, que pagam para receber conteúdo exclusivo), bem como no fato de essas contas serem verificadas ou não.

A rede social também adicionou uma pasta na parte de cima da lista de conversas que reúne todas as mensagens que são, na verdade, respostas de Stories publicados. Há também uma pasta com solicitações ocultas e outra com todas as mensagens recebidas.

Essas opções de organização e filtragem já começaram a ser liberadas pelo Instagram, que prometeu aprimorar ainda mais as DMs para criadores.

