Instagram anuncia recurso que permite filtrar solicitações de mensagens

Bruno Cardoso
01/11/2024 • 13:00

O Instagram anunciou ontem um novo recurso para as mensagens diretas (direct messages, ou DMs) que permite filtrar solicitações de mensagens com base em uma série de opções.

De acordo com a plataforma, esses filtros foram adicionados como uma resposta a pedidos de criadores, que costumam ter dificuldade para lidar com o alto volume de solicitações recebidas. O chefe da rede social, Adam Mosseri, inclusive, chegou a publicar um vídeo promovendo a novidade:

📣 Apresentamos melhorias nas DMs para criadores de conteúdo, incluindo novas formas de filtrar solicitações de mensagens para que você possa encontrar facilmente as mensagens que não quer perder. Há muito mais trabalho a fazer para tornar as DMs mais fáceis para os criadores de conteúdo navegarem, portanto, continue com o feedback.

Focada principalmente em usuários que recebem um alto volume de mensagens, como criadores, a novidade permite organizar as solicitações com base no número de seguidores das contas que estão tentando entrar em contato e na sua ordem de chegada.

Além disso, é possível filtrar mensagens de criadores, empresas e seguidores inscritos (ou seja, que pagam para receber conteúdo exclusivo), bem como no fato de essas contas serem verificadas ou não.

Ferramentas de organização e filtragem de solicitações de mensagens do Instagram

A rede social também adicionou uma pasta na parte de cima da lista de conversas que reúne todas as mensagens que são, na verdade, respostas de Stories publicados. Há também uma pasta com solicitações ocultas e outra com todas as mensagens recebidas.

Essas opções de organização e filtragem já começaram a ser liberadas pelo Instagram, que prometeu aprimorar ainda mais as DMs para criadores.

via TechCrunch

Bruno Cardoso
Paulista e formado em Design pela Universidade São Judas Tadeu (USJT), acompanha o mundo Apple de perto desde os 11 anos de idade, quando assistiu a um evento de apresentação de um iPhone pela primeira vez. Atualmente, escreve para o MacMagazine de um MacBook Air de 13 polegadas (M2).
