MacMagazine no Ar #604: novos iMacs, Macs mini e MacBooks Pro, iOS 18.1, smart device à la iMac G4 e mais!

E hoje é dia de MacMagazine no Ar! 😃 Esta é a 604ª edição do nosso podcast.
Participantes do dia
- Rafael Fischmann [@rfischmann]
- Eduardo Marques [@eduardomarques]
- Breno Masi [@macmasi]
A edição é obra do Eduardo Garcia [@edugarcya].
Pauta do episódio
00:00:00Introdução
00:16:02iMac de 24″ com chip M4 é apresentado com melhorias incrementais
00:23:05Novo Mac mini é anunciado com design renovado, mais portas e chips M4/M4 Pro
00:38:36MacBooks Pro com chips M4 [Pro/Max] têm memória e portas expandidas
00:49:12Apple libera iOS 18.1, iPadOS 18.1, macOS Sequoia 15.1, watchOS 11.1, visionOS 2.1 e tvOS 18.1 para todos os usuários
01:00:28Apple teria testado app para ajudar a prevenir diabetes
01:07:56Smart device da Apple poderá parecer com o iMac G4; novo iPad viria em 2025
01:14:36Encerramento
Gravação ao vivo
Todas as nossas gravações do podcast são transmitidas ao vivo pelo YouTube, com interação via (Super) Chats.
Gravação: 30 de outubro de 2024
Duração: 1h16min35
Trilha sonora: Khruangbin