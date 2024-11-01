Navegue

Leitura de 2 minuto

MEGA lança gerenciador de senhas para competir com 1Password, Bitwarden e mais

Gabriel Otto
01/11/2024 • 15:29
MEGA Pass

A empresa MEGA, através do seu perfil no X (ex-Twitter), anunciou o novo serviço MEGA Pass, um gerenciador de senhas que traz diversos recursos que visam a segurança e a praticidade na hora de lidar com seus dados digitais.

Os três pontos que a empresa mais vem destacando em relação ao seu novo gerenciador de senhas são a sua criptografia automática de “conhecimento zero” (ou “zero-knowledge”) — dita como “inquebrável” —, a fácil sincronização entre múltiplos dispositivos vinculados e a capacidade de criar senhas praticamente impossíveis de se adivinhar.

Apresentando o máximo em segurança de senha. Disponível agora com todos os planos Pro ou como uma assinatura independente. Comece com seu teste gratuito de 14 dias! https://hubs.li/Q02Wz5w-0

Usuários que já são assinantes do MEGA, seja pelo plano pessoal ou empresarial, já têm acesso imediato ao MEGA Pass sem custo adicional. E para aqueles que estão em dúvida quanto ao serviço, a empresa oferece um teste gratuito de 14 dias.

Os recursos do MEGA Pass incluem preenchimento automático de senhas em logins, suporte a códigos de autenticação de dois fatores e verificação da força de suas senhas. Na central de ajuda do site, eles também informam que é possível transferir de forma rápida e simples os seus dados de outro gerenciador de senhas para o MEGA Pass, caso decida migrar.

A criptografia de “conhecimento zero” destacada pela empresa, para aqueles que não conhecem esse conceito, consiste em uma abordagem de segurança em que o provedor não possui acesso às suas senhas ou dados protegidos. Em outras palavras, apenas o usuário possui o conhecimento necessário para acessar essas informações. Essa mecânica oferece uma camada extra de segurança, garantindo que, mesmo se os servidores da MEGA forem comprometidos, os invasores não poderão acessar seus dados sem a chave que descriptografa suas informações.

O MEGA Pass está disponível para iOS, Android e computadores através de uma extensão, o qual pode ser instalada no Google Chrome. Ele custa aproximadamente R$6,26 por mês na sua assinatura avulsa — digo “aproximadamente” pois, de acordo com a empresa, todas cobranças são realizadas em euro, e esse valor é apenas uma estimativa oferecida pelo serviço do seu preço na nossa moeda. Na App Store, ele sai por R$5 mensais.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
