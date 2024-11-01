Navegue

Leitura de 2 minuto

mophie lança nova case Juice Pack com bateria embutida para os iPhones 16

Gabriel Otto
01/11/2024 • 16:32
mophie juice pack para iPhones 16

A mophie, marca de destaque em acessórios para smartphones, anunciou uma nova identidade de marca, incluindo um site atualizado e um novo logotipo. Além disso, a fabricante lançou a case com bateria embutida Juice Pack para os iPhones 16, 16 Pro e 16 Pro Max além de dois novos powerbanks Powerstation Plus de edição limitada.

Publicidade

As Juice Packs contêm baterias internas que vão de 2.800mAh a 3.600mAh, oferecendo uma solução conveniente para manter os novos modelos de iPhones carregados durante todo o dia.

YouTube video
A Juice Pack fornece energia, capacidade e proteção para o seu iPhone 16. A capa protetora Juice Pack contém uma bateria interna de 2.800mAh e fornece proteção contra quedas de até 2 metros. Fale, ouça música e visualize conteúdo no seu iPhone sem se preocupar em ficar sem bateria. Basta pressionar e segurar o botão de status para enviar energia diretamente para o seu iPhone.

A case inclui ainda um ímã passivo integrado, permitindo fácil conexão de acessórios compatíveis com Qi2 e MagSafe, além de suportes para carros e carteiras. Isso oferece maior flexibilidade e conveniência, permitindo proteger o iPhone em diversas situações.

mophie juice pack para iPhones 16
A Juice Pack também apresenta a tecnologia de carregamento Pass-Through Priority Plus, fornecendo energia primeiro ao iPhone e, em seguida, recarregando a sua própria bateria. Com um acabamento suave em material premium ABS, o design ergonômico oferece conforto e proteção contra batidas e quedas de até 2m de altura, mantendo um perfil fino apesar da sua robusta bateria.

Publicidade

Confira as especificações técnicas da case para cada modelo de iPhone:

  • Para os iPhones 16 e 16 Pro: bateria interna de 2.800mAh;
  • Para o iPhone 16 Pro Max: bateria interna de 3.600mAh.

Todos os modelos da Juice Pack podem ser adquiridos pelo preço de US$100 na loja online da mophie.

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via Cult of Mac

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
