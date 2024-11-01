mophie lança nova case Juice Pack com bateria embutida para os iPhones 16

A mophie, marca de destaque em acessórios para smartphones, anunciou uma nova identidade de marca, incluindo um site atualizado e um novo logotipo. Além disso, a fabricante lançou a case com bateria embutida Juice Pack para os iPhones 16, 16 Pro e 16 Pro Max além de dois novos powerbanks Powerstation Plus de edição limitada.

As Juice Packs contêm baterias internas que vão de 2.800mAh a 3.600mAh, oferecendo uma solução conveniente para manter os novos modelos de iPhones carregados durante todo o dia.

A Juice Pack fornece energia, capacidade e proteção para o seu iPhone 16. A capa protetora Juice Pack contém uma bateria interna de 2.800mAh e fornece proteção contra quedas de até 2 metros. Fale, ouça música e visualize conteúdo no seu iPhone sem se preocupar em ficar sem bateria. Basta pressionar e segurar o botão de status para enviar energia diretamente para o seu iPhone.

A case inclui ainda um ímã passivo integrado, permitindo fácil conexão de acessórios compatíveis com Qi2 e MagSafe, além de suportes para carros e carteiras. Isso oferece maior flexibilidade e conveniência, permitindo proteger o iPhone em diversas situações.

A Juice Pack também apresenta a tecnologia de carregamento Pass-Through Priority Plus, fornecendo energia primeiro ao iPhone e, em seguida, recarregando a sua própria bateria. Com um acabamento suave em material premium ABS, o design ergonômico oferece conforto e proteção contra batidas e quedas de até 2m de altura, mantendo um perfil fino apesar da sua robusta bateria.

Confira as especificações técnicas da case para cada modelo de iPhone:

Para os iPhones 16 e 16 Pro: bateria interna de 2.800mAh;

Para o iPhone 16 Pro Max: bateria interna de 3.600mAh.

Todos os modelos da Juice Pack podem ser adquiridos pelo preço de US$100 na loja online da mophie.

