Novos periféricos USB-C da Apple só estão funcionando no macOS 15.1

Se você, como muitas outras pessoas, ficou empolgado(a) com o fato de a Apple ter finalmente lançado um Magic Keyboard, um Magic Mouse e um Magic Trackpad com portas USB-C, saiba que é uma boa ideia atualizar o seu Mac para a versão mais recente do macOS antes de comprá-los e se desfazer dos seus cabos com conectores Lightning.

Isso porque, como notado por alguns usuários no fórum do MacRumors, eles não estão funcionando corretamente em computadores que não tenham o macOS Sequoia 15.1 instalado. Na verdade, não só máquinas com versões mais antigas do sistema estão enfrentando problemas com esses acessórios, mas também Macs rodando a primeira beta do macOS 15.2 — a qual, é bom ressaltar, foi lançada antes da versão pública do macOS 15.1.

De acordo com os relatos, esses acessórios estão apresentado um comportamento errático em softwares mais antigos — isso quando chegam a se conectar com o computador, o que não parece estar acontecendo com todos.

No caso do Magic Keyboard, é possível encontrar pessoas reclamando que as teclas de função e o Touch ID simplesmente não funcionam; no do Magic Mouse, que os gestos de rolagem (scroll) não respondem. Sebastiaan de With, desenvolvedor responsável pelo Halide (popular app de câmera para iPhone), por sua vez, disse que seu Magic Trackpad também não está funcionando corretamente em uma postagem no Threads.

Sebastiaan, assim como os usuários dos outros relatos, pareciam estar todos rodando versões mais antigas do macOS, o que explica esse comportamento dos acessórios. Atualizar as máquinas, vale notar, pode não ser tão simples para algumas pessoas, já que algumas empresas e certos fluxos de trabalho impedem que alguns Macs façam a transição imediata para uma versão mais recente do sistema da Maçã.

É possível, é claro, que a Apple conserte isso de forma retroativa em futuras atualizações, mas ainda não dá para saber quando isso vai acontecer. Portanto, se você é uma dessas pessoas que ainda não pode atualizar para o macOS 15.1, talvez seja melhor esperar antes de adquirir o seu novo Magic Keyboard, Mouse ou Trackpad com USB-C.