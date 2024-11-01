Primeiros benchmarks do chip M4 Max batem os do M2 Ultra em até 25%

O recém-anunciado chip M4 Max, que alimenta os MacBooks Pro mais recentes, é o processador mais poderoso da Apple até agora, conforme atestado pelo primeiros benchmarks do SoC .

Publicidade

De acordo com testes [1, 2] na base de dados do Geekbench, o chip M4 Max com CPU de 16 núcleos (divididos em 12 núcleos de desempenho e 4 núcleos de eficiência) marcou 4.060 pontos no teste single-core e 26.675 pontos no multi-core.

Em comparação, o chip M4 Pro, cujos primeiros benchmarks também foram divulgados nesta semana, fez 3.700 e 22.094 pontos nos testes single-core e multi-core, respectivamente.

O mais chamativo, porém, é que os resultados do M4 Max são aproximadamente 25% maiores que os do Mac Studio com o chip M2 Ultra — o qual obteve 2.777 pontos no teste single-core e 21.351 pontos em multi-core — isso com 24 núcleos de CPU.

Em termos de desempenho gráfico, a pontuação de 192.532 obtida no teste de Metal revela um ganho impressionante. O chip M4 Max de ponta (com uma GPU de 40 núcleos) chega a 85% do desempenho do Mac Studio com o chip M2 Ultra de ponta (com uma GPU de 76 núcleos), cuja pontuação é de 221.646. Ele também é cerca de 25% mais rápido que o chip M3 Max (154.860 pontos).

É importante notar, porém, que os números referem-se a testes bem antecipados com os novos modelos de Macs. À medida que essas máquinas forem sendo testadas pelos usuários, novos benchmarks poderão oferecer uma visão mais concreta das melhorias de desempenho.

Comprar MacBooks Pro de 14″ e 16″ de Apple Preço à vista: a partir de R$17.999,10

Preço parcelado: a partir de R$19.999,00 em até 12x

Cor: preto-espacial ou prateado

Chip: M4 (CPU de 10 núcleos; GPU de 10 núcleos), M4 Pro (CPU de 12 ou 14 núcleos; GPU de 16 ou 20 núcleos) ou M4 Max (CPU de 14 ou 16 núcleos; GPU de 32 ou 40 núcleos)

Memória: 16GB, 24GB, 36GB, 48GB, 64GB ou 128GB

Armazenamento: 512GB, 1TB, 2TB, 4TB ou 8TB

Adaptador de energia: 70W, 96W ou 140W

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MacRumors [1, 2]