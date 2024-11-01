Navegue

O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Promoções na App Store: SongCapsule, Ruya, Journal Mate e mais!

Marcelo Melo
01/11/2024 • 18:08

Abrindo o mês de novembro com uma boa seleção de promoções na App Store! 🤩

Publicidade

Nosso destaque do dia fica para o SongCapsule, aplicativo desenvolvido pela brasileira Sorcererhat que tem como proposta criar playlists dinâmicas no Apple Music!

O visual do app é intimamente integrado ao do iOS, lembrando muito o próprio aplicativo Música (Music). Ele “vem” com o Magic DJ, um DJ inteligente integrado, tocando as músicas de acordo com o que você realmente gosta e permitindo que você redescubra suas faixas!

As playlists são geradas de forma automática, com informações da sua biblioteca, e atualizadas a cada nova abertura do aplicativo. Sincronize suas listas pelo iCloud, exporte suas listas do SongCapsule para a biblioteca do Apple Music e utilize-o via CarPlay para cantarolar no trânsito.

Publicidade

Eleve a experiência musical com essa rara oferta. Ah, uma só compra vale para todos os seus dispositivos! 🎧

Abaixo outros apps que, juntos, somam mais de R$100 em descontos:

Jogos

Puzzles.

Publicidade

Jogo da cobrinha.

Jogo de ação.

Aplicativos

Digitalize seus papéis.

Publicidade

Utilitário para pesca.

História interativa.

Aproveitem as ofertas e tenham um excelente final de semana! Lembrando que elas são sempre por tempo limitado, então é bom correr. 🏎️

Marcelo Melo
Brasiliense, adora viajar, esportes, games e cinema. Pós-graduado em Administração e Marketing pela FGV, além do trabalho ministra workshops e dá consultoria sobre tecnologia. Desde 2005, quando ganhou o seu primeiro iBook, não largou mais o mundo Apple.
