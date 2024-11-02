Navegue

Divulgação/Apple

Apple Watch: como escolher a forma com que a reprodução de mídias é exibida

Pedro Henrique Nunes
02/11/2024 • 16:30
Leitura de 1 minuto

O Apple Watch é ideal para quem quer controlar a reprodução de mídias diretamente pelo seu pulso, sem que seja necessário tirar o iPhone do bolso.

Publicidade

Com o watchOS 11, a Apple facilitou isso ainda mais com a adição das Atividades ao Vivo (Live Activities), cujos controles de mídia podem aparecer no Conjunto Inteligente enquanto algo estiver tocando. Porém, se quiser, você pode voltar ao processo anterior caso você goste mais da antiga opção, que envolvia a abertura do app.

Veja como fazer isso! ⌚️

YouTube video

Pelo seu iPhone, abra o app Watch, toque na aba “Meu Relógio” e vá até “Conjunto Inteligente”. Depois, selecione “Apps de Conteúdo de Mídia” e escolha entre “Desativado”, “Conjunto Inteligente” ou “App”.

Você também pode realizar a mesma ação diretamente pelo seu relógio, abrindo os Ajustes e indo até Conjunto Inteligente » Atividades ao Vivo » Apps de Conteúdo de Mídia.

Como você prefere usar por aí? 🙂

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
