Com os vídeos da última semana, a Apple enfim encontrou o formato ideal para comunicar updates pontuais

Quem acompanha conteúdos opinativos a respeito da Apple não precisa ir muito longe ou voltar muito no tempo para puxar da memória alguém dizendo algo como “Não precisava de um evento para isso”, ou “Um comunicado de imprensa já teria sido de bom tamanho”, após uma apresentação meio chocha da Maçã .

Me lembro, inclusive, de ter acompanhado discussões semelhantes no próprio MacMagazine no Ar, enquanto eu concordava furiosamente do lado de cá dos fones de ouvido. Em geral, a conclusão em papos assim costumava ser a de que, mais cedo ou mais tarde, a Apple teria de passar a anunciar atualizações pontuais de hardware por meio de comunicados para a imprensa, reservando suas tradicionais apresentações em palco apenas para anúncios mais… digamos… impactantes e dignos dessa atenção.

Pouco tempo depois, veio a pandemia, e a Apple passou a fazer seus longos infomerciais pasteurizados e chatíssimos. Como eu explorei no ano passado nesse artigo, faço parte do time dos que sentem saudades dos eventos presenciais da Apple, até mesmo para anúncios mais chochos.

E que fique claro: a meu ver, o problema não é o vácuo deixado por Steve Jobs, que é algo sentido por muitos que têm saudades do brilho dos eventos presenciais dos idos dos anos 2000 . O problema é a comparação da enfadonha formula enlatada que a Apple adotou na pandemia, em contraste com o retorno pós-pandêmico de eventos presenciais de outras empresas de tecnologia, como o Google I/O, o Made by Google, o Samsung Galaxy Unpacked, o Microsoft Build, e até eventos mais nichados como o NVIDIA GTC, o Adobe MAX, o Figma Config, o IBM Think, o Cloudflare Connect, o Salesforce Dreamforce, etc.

Público do evento NVIDIA GTC 2024, no San Jose Convention Center em março de 2024.

Por isso, quando surgiram os primeiros rumores sobre alguns anúncios que a Apple faria por volta do final de outubro, todos nós deduzimos que ela marcaria mais uma transmissão, para mostrar no intervalo de pouco mais de uma hora, pequenos upgrades de hardware do iPad mini e de alguns Macs. E sobe a câmera. E gira a câmera. E desce a câmera. E vira a câmera. E sobe de novo. E desce de novo…

Felizmente não foi assim. A primeira surpresa foi o anúncio do iPad mini (A17 Pro), feito justamente por meio de um simples comunicado para a imprensa; a Apple tinha um novo iPad mini para lançar, ele tinha apenas pequenas melhorias internas de hardware, e ela o disponibilizou para a venda. Zero alarde .

Já a segunda surpresa veio em 24/10, quando Greg Joswiak, vice-presidente sênior de marketing global da Apple, confirmou pelo X que a companhia anunciaria a atualização da linha de Macs ao longo da semana seguinte, em vez de em um infomercial unificado como estávamos acostumados.

Isso, por sinal, não foi algo inédito. No passado, a Apple já havia feito brincadeiras envolvendo a conta de Tim Cook no finado Twitter para, junto de comunicados de imprensa, anunciar atualizações de produtos como o iPad Air, o iPad mini e os AirPods. Houve também o vídeo de anúncio do suporte a mouse no iPadOS em março de 2020, mas só. Ela nunca havia feito algo assim para múltiplas variantes da linha de Macs que, somadas, correspondem a quase 10% do faturamento da companhia.

Pois bem. Veio a segunda-feira, e a Apple mostrou um vídeo curtinho para anunciar os novos iMacs com chips M4. Já na terça, foi a vez da bem-humorada (e igualmente rápida) apresentação do Mac mini e do chip M4 Pro. Na quarta, conhecemos os novos MacBooks Pro e o chip M4 Max ao longo de pouco mais de 15 minutos .

No agregado, se a Apple tivesse feito um vídeo único, ele teria durado perto de 40 minutos, e teria dado origem às mesmas críticas que vimos surgir após os updates pontuais apresentados no ultraproduzido vídeo “Scary fast”, de outubro de 2023.

Mas não. Dessa vez, mesmo sem um evento presencial, a Apple fez a coisa certa. Ao diluir o anúncio em múltiplos dias, com múltiplos vídeos curtinhos, cada um com uma estética e linha criativa distinta , acompanhado de seu respectivo comunicado de imprensa, a companhia parece ter encontrado um bom equilíbrio entre cumprir a necessária missão de informar o mundo a respeito de uma atualização pontual, mas sem duração desnecessariamente estendida de transmissões anteriores.

Para todos os efeitos, o que todos nós vimos ao longo da última semana foi uma espécie de comunicado para a imprensa animado em doses homeopáticas. Houve quem se incomodasse com as repetidas menções à Apple Intelligence nos três vídeos, comparando isso com encher linguiça? Sim . Mas apenas nós, que gostamos do assunto, nos dispusemos a assistir a esses três vídeos. O público comum que, se muito, assistiu apenas ao vídeo de um dos produtos que mais lhe interessou, talvez tenha tido ali seu primeiro contato com as possibilidades da tecnologia, já que também possivelmente não assistiu ao infomercial de abertura da WWDC24.

Aliás, falando na Apple Intelligence, ela entregou seu primeiro benefício palpável, prático e inegável para todos os usuários desses novos Macs: os 16GB de memória unificada como base, algo que beirava o absurdo ainda não ser realidade. Aliás, se você já não aguenta mais ouvir falar de Apple Intelligence, pelo menos esse benefício você poderá aproveitar de qualquer forma quando chegar a hora de comprar um Mac novo.