Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple

Como alternar entre atalhos no botão de Ação do Apple Watch Ultra

Pedro Henrique Nunes
02/11/2024 • 13:30
Leitura de 1 minuto

O watchOS 11 trouxe várias novidades interessantes aos usuários do Apple Watch, muitas delas que passaram despercebidas pela maioria das pessoas.

Publicidade

Uma delas é focada no Apple Watch Ultra e o seu botão de Ação (Action Button). A partir dessa versão do sistema operacional, é possível usar a chamada Troca Rápida (Quick Switch), que altera rapidamente a função desse botão sem precisar ir aos Ajustes.

Veja como usar isso! ⌚️

Nos Apple Watches Ultra, mantenha o botão de Ação pressionado por alguns segundos e escolha uma ação tocando nela ou usando a Digital Crown para deslizar até a que quiser.

Você também pode personalizar a lista da Troca Rápida, indo até Ajustes
» Botão de Ação » Troca Rápida e escolhendo os atalhos que deseja incluir (ou mesmo para desativar a Troca Rápida totalmente).

As mesmas configurações podem ser feitas no app Watch do iPhone, é claro.

Apple Watch Ultra 2 (miniatura)
Comprar Apple Watch Ultra 2 de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10
Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x
Cores: natural ou preto
Pulseiras: loop Alpina, loop Trail, Oceano ou estilo milanês de titânio

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Destaques de outubro no MM: novos sistemas, Macs e iPad mini
Próx. Post

Como ouvir músicas, podcasts ou audiolivros pelo alto-falante do Apple Watch
Posts relacionados