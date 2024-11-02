Como alternar entre atalhos no botão de Ação do Apple Watch Ultra

O watchOS 11 trouxe várias novidades interessantes aos usuários do Apple Watch, muitas delas que passaram despercebidas pela maioria das pessoas.

Uma delas é focada no Apple Watch Ultra e o seu botão de Ação (Action Button). A partir dessa versão do sistema operacional, é possível usar a chamada Troca Rápida (Quick Switch), que altera rapidamente a função desse botão sem precisar ir aos Ajustes.

Veja como usar isso! ⌚️

Nos Apple Watches Ultra, mantenha o botão de Ação pressionado por alguns segundos e escolha uma ação tocando nela ou usando a Digital Crown para deslizar até a que quiser.

Você também pode personalizar a lista da Troca Rápida, indo até Ajustes

» Botão de Ação » Troca Rápida e escolhendo os atalhos que deseja incluir (ou mesmo para desativar a Troca Rápida totalmente).

As mesmas configurações podem ser feitas no app Watch do iPhone, é claro.

