Wongsakorn Napaeng / Shutterstock.com
Apple Watch Ultra 2

Como ouvir músicas, podcasts ou audiolivros pelo alto-falante do Apple Watch

Pedro Henrique Nunes
02/11/2024 • 15:00
Desde o primeiro Apple Watch, lançado em 2015, a Apple somente permitia que você ouvisse as suas músicas, os seus podcasts e os seus audiolivros usando fones de ouvido ou caixas de som equipadas com Bluetooth.

Com a chegada do Apple Watch Series 10, a Maçã passou a permitir essa reprodução diretamente pelo alto-falante embutido do relógio — e também passou a incluir essa possibilidade para os donos de Apple Watches Ultra 2 com o watchOS 11 instalado.

Veja como usar, na prática! ⌚️

Enquanto estiver ouvindo uma música pelo app Música (Music), um podcast pelo app Podcasts ou um audiolivro no app Livros (Books; não disponível no Brasil), pressione o botão lateral do Apple Watch, para abrir a Central de Controle. Depois, toque em cima do ícone do AirPlay e escolha o alto-falante embutido do Apple Watch.

A Apple também afirma que isso pode ser feito diretamente pelos apps, tocando no botão com três pontinhos (nas telas de reprodução) e escolhendo o alto-falante do relógio nos ajustes do AirPlay.

Observe que, ao reproduzir áudios no alto-falante do Apple Watch, a bateria será diretamente impactada. Segundo estimativas da empresa, dez minutos de reprodução de áudio reduzem a duração da bateria em uma hora.

Além disso, vale notar que não é possível ouvir áudios enquanto o Apple Watch Series 10 ou o Ultra 2 estiver recarregando.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
