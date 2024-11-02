Destaques de outubro no MM: novos sistemas, Macs e iPad mini

Após um mês de setembro conturbado com lançamentos de novos produtos e sistemas operacionais, engana-se quem pensava que outubro seria diferente.

Como já é de costume, a Apple reservou algumas surpresas para deixar o mês do Halloween um pouco mais agitado.

Portanto, nada mais justo do que darmos destaque novamente àquelas que foram as novidades mais importantes do mês que passou.

Novo iPad mini

Pois vamos em ordem cronológica. A Apple iniciou a sua série de lançamentos para o mês de outubro com o anúncio de uma nova geração do iPad mini.

O menor tablet da Maçã não era atualizado desde 2021, e continua com o mesmo design compacto e tela de 8,3 polegadas, porém agora é equipado com o chip A17 Pro, ganhou suporte à Apple Intelligence e ao Apple Pencil Pro.

O novo processador, que também já esteve presente nos iPhones 15 Pro/15 Pro Max, possui uma CPU de 6 núcleos (2 de desempenho e 4 de eficiência) e um Neural Engine de 16 núcleos. A diferença fica na GPU que, com apenas 5 núcleos, conta com um a menos do que nos iPhones.

Além de pequenas mudanças em termos de câmera (não de posicionamento, vale notar) e conectividade, não há muitas outras novidades no aparelho. Temos uma porta USB-C que é duas vezes mais rápida e o dobro de armazenamento base, começando agora em 128GB. Para conferir todas as novidades do aparelho em maior detalhe, vale conferir esse artigo.

O novo iPad mini está disponível nas cores estelar, cinza-espacial, roxo e azul, a partir de R$6.000 no Brasil — ou R$5.399,10 à vista, com 10% de desconto. Nos EUA, ele sai por pelo menos US$500 e em Portugal, a partir de 620€.

Novos sistemas operacionais

Divulgação/Apple

A Apple guardou uma série de novidades para a última semana do mês, a começar pela liberação das tão esperadas atualizações dos seus sistemas operacionais. Foram disponibilizados o iOS 18.1, o iPadOS 18.1, o macOS Sequoia 15.1, o watchOS 11.1, o visionOS 2.1 e o tvOS 18.1.

O maior destaque desses updates é, como esperado, a disponibilização dos primeiros recursos da Apple Intelligence. Dentre eles, estão ferramentas de escrita de textos, a nova interface da Siri (que permite digitar para a assistente, agora mais proativa), o recurso de resumir notificações importantes e alguns updates em apps.

Dentre outras melhorias, agora quando conectados a um dispositivo rodando o iOS 18.1 ou o iPadOS 18.1, os AirPods Pro 2 podem ser utilizados como aparelho auditivo, ampliando vozes e sons ao redor, além de contar com testes de audição personalizados e um recurso de proteção auricular. Estes recursos, infelizmente, ainda não estão disponíveis no Brasil…

Dentre todos os sistemas operacionais agraciados por novidades, ficaria difícil elencar todas elas aqui. Por isso, caso você esteja curioso, vale a leitura desse artigo mais detalhado sobre eles.

Novo iMac de 24 polegadas

Divulgação/Apple

Conforme prometido, a Apple iniciou a última semana de outubro com um comunicado para a imprensa anunciando o lançamento de uma nova versão do iMac de 24 polegadas. Desta vez, ele vem equipado com o processador M4, o qual foi introduzido na última geração do iPad Pro, no início do ano.

Esse processador atualizado promete algumas melhorias comparadas às ultimas gerações do all-in-one da Maçã. Ele é 2,1x mais rápido do que o iMac com M1 e, com a opção de uma GPU com 10 núcleos, pode chegar a ser 1,7x mais rápido. Além disso, o iMac agora finalmente vem com 16GB de memória unificada na configuração inicial de fábrica.

A Apple não investiu em mudanças bruscas nessa nova geração, mantendo a mesma tela de 24″ e o mesmo design ultrafino. Além de opções de cores ligeiramente alteradas, a Apple adicionou uma webcam com suporte ao recurso Center Stage (Palco Central), uma opção de tela antireflexiva (nano-texture) e, finalmente, o Mac tudo-em-um da Maçã vem com periféricos USB-C, em vez de Lightning.

Opções de 24GB ou até 32GB de memória unificada também estão disponíveis, caso você ainda precise de mais. Já as opções de armazenamento partem de 256GB e vão a 512GB, 1TB ou até 2TB.

O novo all-in-one da Maçã já está em pré-venda, chegando ao mercado a partir do dia 8 de novembro. No Brasil, os preços partirão de R$15.500, enquanto ele custa a partir de US$1.300 nos Estados Unidos e de 1.530€ em Portugal.

Novo Mac mini

Divulgação/Apple

Dando continuidade à sua semana de lançamentos relacionados ao Mac, na última terça-feira a Apple apresentou uma novíssima geração do Mac mini. Desta vez, ele vem esbanjando com um redesign completo, algo que não se via há mais de dez anos para a linha de computadores ultracompactos da Maçã.

De cara, percebe-se que o novo Mac mini se inspira muito no design do Mac Studio, mas com componentes muito mais compactos espremidos em uma caixa de cerca de 12x12cm (menos da metade da geração anterior) e somente 5cm de altura. De fato, o tamanho do novo desktop se assemelha mais ao de uma Apple TV!

Em termos de processador, o novo Mac mini está disponível em versões com o chip M4 e M4 Pro. Enquanto o modelo com M4 conta com até 10 núcleos de CPU (6 de eficiência e até 4 de desempenho) e até 10 núcleos de GPU, o M4 Pro é equipado com uma CPU de até 14 núcleos (10 de eficiência e 4 de desempenho) e uma GPU de até 20 núcleos. Em tese, os resultados são de um chip até 1,8x mais poderoso em termos de CPU e 2,2x em termos de GPU.

O modelo com M4 vem com o mínimo de 16GB de memória unificada, enquanto o M4 Pro parte de 24GB, também podendo ser equipado com até 64GB — e isso com 273GB/s de banda de memória.

Em termos de conectividade, ambas as versões contam com cinco portas Thunderbolt/USB-C (inclusive com duas delas na parte frontal). Já na parte de trás, o modelo M4 conta com três portas Thunderbolt 4, enquanto o modelo com M4 Pro traz, pela primeira vez, portas Thunderbolt 5 — as quais prometem transferências de até 120Gbps.

Divulgação/Apple

A nova geração também deu adeus às suas portas USB-A, porém mantém a saída de 3,5mm, uma porta HDMI para conectar monitores e uma Gigabit Ethernet. Para uma comparação mais detalhada do novo Mac mini com a geração anterior, vale a pena a lida desse nosso artigo.

O novo Mac mini também já está em pré-venda e começará a chegar às lojas no dia 8 de novembro. Os preços são salgados: no Brasil, o modelo com o chip M4 sairá a partir de R$7.500, enquanto o com o M4 Pro poderá ser adquirido pela bagatela de R$17.000. Nos EUA, eles saem por US$600 e US$1.400, respectivamente; em Portugal, por 730€ e 1.680€.

Novos MacBooks Pro

Divulgação/Apple

Para finalizar essa semana agitada de lançamentos, a Apple anunciou uma atualização dos MacBooks Pro — a partir de agora, equipados com os chips M4, M4 Pro e M4 Max, os quais oferecem maior desempenho e opções de personalização de memória.

Enquanto o processador M4 (também presente nos novos iMac e Mac mini) oferece até 10 núcleos de CPU e 10 núcleos de GPU, o M4 Pro e o M4 Max têm configurações mais potentes, chegando a 16 núcleos de CPU e a 40 de GPU. Portanto, além de trazer maior poder de processamento, os novos chips prometem atingir até 24 horas de bateria em uma só carga — a maior autonomia de bateria em um Mac até hoje!

Divulgação/Apple

Em termos de memória unificada e armazenamento, o modelo base agora também parte de 16GB, podendo ser configurado com 24GB ou 32GB. O modelo com M4 Pro parte de 24GB e tem opção de 48GB. O modelo com chip M4 Max, por sua vez, pode chegar a até 128GB de memória unificada. As opções de armazenamento são de 512GB, 1TB, 2TB, 4TB e 8TB (essa última exclusiva aos modelos com o chip M4 Max).

O design das novas máquinas foi mantido, apenas com a adição de uma terceira porta Thunderbolt 4 nos modelos de entrada e suporte ao protocolo Thunderbolt 5 nos modelos com chips M4 Pro e M4 Max.

Passando para tela e áudio, o display Liquid Retina XDR dos novos MacBooks Pro continua com suporte ao ProMotion, mas agora alcança um brilho de até 1.000 em situações normais e SDR — chegando a 1.600 nits para a reprodução de conteúdos HDR . Além disso, também temos a opção de vidro nano-texture, para redução de reflexos.

Assim como o novo iMac, os laptops também ganharam suporte ao recurso Center Stage (Palco Central), graças a uma nova câmera de 12MP, acompanhada de microfones com “qualidade de estúdio” e seis alto-falantes com suporte a Áudio Espacial.

Disponíveis nas cores prateada e preto-espacial (agora também presente no modelo de entrada), os novos MacBooks Pro já estão em pré-venda. No Brasil, eles custarão a partir de R$20.000; já nos EUA, partem de US$1.600; em Portugal, começam em 1.950€.

MacBooks Air com 16GB

Para fechar com chave de ouro, vale a pena a menção honrosa de que a Apple finalmente decidiu atualizar uma parte importante dos seus MacBooks Air com processadores M2 e M3. Antes disponíveis em versões iniciais com 8GB de memória unificada, agora ambas as máquinas partem de 16GB de memória de fábrica.

Divulgação/Apple

Esse “ato de generosidade” não ocasionou em nenhuma mudança de preço nas máquinas nos EUA, onde o modelo com o chip M2 continua partindo de US$1.000. Já no Brasil, ela aproveitou para fazer um reajuste, de R$11.000 para R$12.500.

De qualquer forma, já estava mais do que na hora de a Maçã deixar de vender Macs com 8GB de memória, concordam?

E aí, qual foi o lançamento do mês que mais lhe interessou? Particularmente, me apaixonei pelo novo Mac mini, e você? 😊

