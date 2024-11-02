MM Fórum: novo MacBook Air, tela branca em iMac de 2008 e mais!

Semanalmente, nosso moderador Marcelo Melo seleciona cinco tópicos que estejam rolando no MM Fórum para serem destacados por aqui.
Os tópicos são escolhidos de acordo com o nosso bom senso, pelo número de respostas, pela atualidade do assunto e/ou por quão úteis eles podem ser para o público em geral.
Vamos aos links desta semana?
|Tópico
|Autor
|Respostas
|Teremos MacBook Air novo hoje?
|GeekSauro
|20
|Proteção / ajuda
|Juliano Teixeira
|9
|iMac 2008 tela branca
|Jeferson Souza
|6
|Usar microfone de lapela ao mesmo tempo que fone bluetooth está conectado ao iPhone 13
|thiago9
|2
|Samsung DEX – Um VERDADEIRO barato!
|ImperadorOS
|1
Boas discussões, pessoal! 😉