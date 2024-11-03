Navegue

Hadrian / Shutterstock.com
Mulher usando os AirPods Pro

Botão de desativar o controle de ruídos não aparece nos AirPods Pro? Veja como resolver!

Pedro Henrique Nunes
03/11/2024 • 13:30
Leitura de 1 minuto

Se você está usando os AirPods Pro 2 (seja ele o modelo com o estojo de recarga Lightning ou USB-C), atualizou o seu iPhone/iPad para o iOS/iPadOS 18.1 e os seus fones para as versão de firmware mais recente, talvez tenha notado que a Apple removeu um botão para desativar completamente a redução de ruídos desses fones.

Isso tem relação direta com os novos recursos de saúde auditiva dos AirPods Pro 2, que não funcionarão caso você desative o Modo de Audição. Se mesmo assim quiser desabilitá-los, veja como fazer exatamente isso! 🎶

Com os AirPods Pro 2 conectados ao seu iPhone ou iPad, abra os Ajustes e toque no nome deles (abaixo do seu nome). Em seguida, role a tela, marque a opção “Desativar Modo de Audição” e confirme em “OK”.

Antes (esquerda) e depois (direita)

Com isso, o botão de desativar a redução de ruídos já deverá aparecer novamente na parte superior da tela, junto aos botões de modo Ambiente, Adaptável e Cancelamento de Ruído.

Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
