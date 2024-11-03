Botão de desativar o controle de ruídos não aparece nos AirPods Pro? Veja como resolver!

Se você está usando os AirPods Pro 2 (seja ele o modelo com o estojo de recarga Lightning ou USB-C), atualizou o seu iPhone/iPad para o iOS/iPadOS 18.1 e os seus fones para as versão de firmware mais recente, talvez tenha notado que a Apple removeu um botão para desativar completamente a redução de ruídos desses fones.

Publicidade

Isso tem relação direta com os novos recursos de saúde auditiva dos AirPods Pro 2, que não funcionarão caso você desative o Modo de Audição. Se mesmo assim quiser desabilitá-los, veja como fazer exatamente isso! 🎶

Com os AirPods Pro 2 conectados ao seu iPhone ou iPad, abra os Ajustes e toque no nome deles (abaixo do seu nome). Em seguida, role a tela, marque a opção “Desativar Modo de Audição” e confirme em “OK”.

Antes (esquerda) e depois (direita)

Com isso, o botão de desativar a redução de ruídos já deverá aparecer novamente na parte superior da tela, junto aos botões de modo Ambiente, Adaptável e Cancelamento de Ruído.

Comprar AirPods Pro 2 de Apple Preço à vista: R$2.339,10

Preço parcelado: R$2.599,00 em até 12x

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.