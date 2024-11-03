Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Divulgação/Apple
Controle da Câmera (Camera Control) do iPhone 16

Como ativar/desativar a reprodução de áudios ao usar o app Câmera [iPhone e iPad]

Pedro Henrique Nunes
03/11/2024 • 15:00
Leitura de 1 minuto

O iOS/iPadOS 18 finalmente trouxe uma função que, há anos, era aguardada por usuários.

Publicidade

Agora, as músicas que estão sendo reproduzidas no iPhone ou iPad não serão mais pausadas no momento em que for realizar a captura de uma foto ou a gravação de um vídeo nesses aparelhos.

YouTube video

O mais bacana é que você tem controle sobre isso, permitindo habilitar ou desabilitar esse comportamento sempre que achar melhor. Veja como fazer! 📸 🔊

No iPhone ou iPad, abra os Ajustes, toque em “Câmera” e entre em “Gravação de Som”, ativando ou desativando o controle ao lado de “Permitir Reprodução de Áudio”.

A Maçã observa que os áudios reproduzidos pelo alto-falante do iPhone serão gravados no formato mono.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Botão de desativar o controle de ruídos não aparece nos AirPods Pro? Veja como resolver!
Próx. Post

Como ver a transcrição de gravações no app Gravador [iPhone, iPad e Mac]
Posts relacionados