Como ativar/desativar a reprodução de áudios ao usar o app Câmera [iPhone e iPad]

O iOS/iPadOS 18 finalmente trouxe uma função que, há anos, era aguardada por usuários.

Agora, as músicas que estão sendo reproduzidas no iPhone ou iPad não serão mais pausadas no momento em que for realizar a captura de uma foto ou a gravação de um vídeo nesses aparelhos.

O mais bacana é que você tem controle sobre isso, permitindo habilitar ou desabilitar esse comportamento sempre que achar melhor. Veja como fazer! 📸 🔊

No iPhone ou iPad, abra os Ajustes, toque em “Câmera” e entre em “Gravação de Som”, ativando ou desativando o controle ao lado de “Permitir Reprodução de Áudio”.

A Maçã observa que os áudios reproduzidos pelo alto-falante do iPhone serão gravados no formato mono.