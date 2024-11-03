Como fazer um teste auditivo dos AirPods Pro 2

Um dos recursos mais inovadores lançados pela Apple recentemente foi, sem dúvidas, aqueles ligados à saúde auditiva de usuários nos populares AirPods Pro 2.

Com eles, é possível fazer um teste de audição (como aqueles mais tradicionais, em exames de audiometria) e usá-lo como um aparelho auditivo (Hearing Aid) — esse último, específico para quem possui uma perda leve ou moderada de audição —, além de usar a proteção auditiva (Hearing Protection), que vem ativada por padrão com os AirPods Pro e é capaz de reduzir sons externos a uma frequência de 48.000 vezes por segundo.

O teste de audição é muito útil, podendo identificar se há alguma perda auditiva — em um dos ouvidos ou mesmo nos dois. Assim, ao final do teste, será mostrada a sua capacidade auditiva em diferentes frequências de som medidas em decibéis de nível auditivo (dBHL).

Com a liberação do recurso em centenas de países (incluindo Brasil e Portugal), mostraremos neste artigo como fazer exatamente isso! 👂

Compatibilidade

Certifique-se de ter os AirPods Pro 2 (seja ela a versão com estojo Lightning ou USB-C) e de que eles estejam atualizados para a última versão de firmware. O iPhone e o iPad usados para o teste também precisam estar atualizados.

Como fazer um teste de audição nos AirPods Pro 2

Antes de mais nada, certifique-se de estar em um ambiente silencioso durante toda a duração do teste para obter resultados mais precisos.

Coloque os AirPods Pro 2 nos seus ouvidos e confira se eles estão conectados ao iPhone/iPad. Abra os Ajustes em um desses aparelhos, toque nos seus AirPods (na parte superior) e em “Fazer um Teste de Audição”.

Opcionalmente, o teste também pode ser feito diretamente no app Saúde (Health).

Se necessário, troque as pontas de silicone dos AirPods Pro 2 para garantir um teste eficaz. Siga, então, as instruções mostradas na tela.

Os resultados do teste de audição indicarão a sua classificação de perda auditiva e os próximos passos recomendados — como a ativação do recurso de aparelho auditivo, se for o caso.

Os testes ficarão gravados e poderão ser acessados na seção “Audição” da aba “Resumo” no app Saúde.

