Apple ampliou um pouco sua liderança no mercado de tablets no 3º trimestre de 2024 [atualizado]

De acordo com novas estimativas da IDC, a Apple teve um crescimento tímido no mercado de tablets no terceiro trimestre de 2024. Se compararmos os dados com os do mesmo período do ano anterior, a Maçã cresceu apenas 1,4%, contabilizando 12,6 milhões de unidades comercializadas.
Segundo a IDC, a temporada de volta às aulas impulsionou as vendas de tablets, como os mais recentes iPads Air, mas o crescimento tímido tem a ver com um desempenho abaixo do esperado para os novos iPads Pro, os quais contam com preços altos e pouco atraentes em mercados emergentes.
Embora o aumento de 1,4% tenha sido suficiente para ampliar a liderança da empresa nesse mercado, a Maçã viu sua participação cair de 37,7% para 31,7% em um ano — um dado que, obviamente, está diretamente relacionado aos resultados alcançados pelas empresas concorrentes.
Todas as quatro empresas que acompanham a Maçã no Top 5, inclusive, cresceram consideravelmente de um ano para o outro. No caso da Amazon, que voltou ao ranking já ocupando a terceira posição, o crescimento foi de incríveis 111,3% — porcentagem que dá à empresa agora uma participação no mercado de 11,6%.
As demais posições foram ocupadas pela Samsung (2ª colocação, com 7,1 milhões de unidades vendidas), pela HUAWEI (4ª, com 3,3 milhões de unidades) e pela Lenovo (5ª, com 3 milhões de unidades).
Atualização, por Luiz Gustavo Ribeiro 05/11/2024 às 13:15
A Canalys divulgou hoje a sua análise sobre as vendas de tablets no terceiro trimestre deste ano — a qual, diferentemente da IDC, não inclui números referentes à Amazon.
No que tange à Apple, a firma aponta que foram comercializados mais de 13,5 milhões de iPads no período em questão — com a empresa abocanhando 36,3% do mercado. No entanto, o crescimento ano a ano foi menor que aquele visto pela IDC, sendo de apenas 0,3% segundo a Canalys.
Ambas as firmas concordaram que o mercado de tablets teve um crescimento de dois dígitos no terceiro trimestre — o que, segundo a Canalys, foi impulsionado por um ressurgimento da demanda nos setores de consumo e comercial. Além disso, um aumento nos gastos com TI empresarial contribuiu para o desempenho saudável do setor.
Preço parcelado: a partir de R$4.499,00 em até 12x
Cor: azul, rosa, amarelo ou prateado
Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB
Conectividade:: Wi-Fi ou Wi-Fi + Cellular
NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.