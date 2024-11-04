Navegue

Funcionários de Apple Store

Apple é acusada novamente de dissuadir debates sobre equidade salarial

Gabriel Otto
04/11/2024 • 18:35
A Apple foi acusada pelo Conselho Nacional de Relações Trabalhistas (National Labor Relations Board, ou NLRB) dos Estados Unidos de tentar impedir seus funcionários de discutir igualdade salarial. Essa é a terceira reclamação em um mês a qual alega que a empresa impediu ilegalmente os funcionários de discutir questões internas, incluindo preconceito sexual.

A reclamação afirma que a Apple proibiu os trabalhadores de criar um canal no Slack para discutir igualdade salarial e uma política delineando incentivos financeiros para atingir metas de vendas. Além disso, em 2021, a empresa teria forçado a engenheira Cher Scarlett a pedir demissão após ela publicar uma pesquisa online sobre salários e dados demográficos.

A Apple respondeu às alegações, afirmando que discorda veementemente delas e que continuará a compartilhar os fatos na audiência. No entanto, a advogada de Scarlett, Laurie Burgess, disse que está “muito feliz em ver o NLRB emitir uma queixa contra a Apple” e espera responsabilizá-la em julgamento.

O caso será julgado em junho de 2025 e poderá resultar na reintegração de Scarlett e numa indenização por danos financeiros. Além disso, o NLRB quer que a empresa conduza treinamentos sobre os direitos trabalhistas dos seus funcionários.

A Apple enfrenta pelo menos outros dois casos pendentes do NLRB, alegando que ela interrogou ilegalmente funcionários de uma loja em Nova York e interferiu em uma campanha sindical. A empresa negou quaisquer irregularidades.

via Reuters

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
