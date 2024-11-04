Apple Vision Pro com chip “M5” poderá chegar em 2025; modelo mais barato, só após 2027

De acordo com o analista Ming-Chi Kuo, a Apple “adiou” a produção de um headset mais barato (em relação ao Vision Pro) para depois de 2027 — pelo menos por enquanto. Um futuro dispositivo do gênero, vale recordar, é bastante especulado por seu potencial para atrair mais usuários, dado o preço elevado do modelo atual.

Publicidade

Na rede social X (anteriormente Twitter), Kuo especulou que a decisão da Apple tenha se dado uma vez que somente a redução do preço não ajudaria a criar casos de uso bem-sucedidos para o dispositivo — algo que a Maçã já experienciou com o HomePod ao lançar o modelo mini, que também não foi muito bem-sucedido com as massas.

As I understand it, production of the cheaper Vision Pro has been delayed beyond 2027 for a while now. This means Apple's only new head-mounted display device in 2025 will be the Vision Pro with an upgraded M5 processor.



I think what really drove Apple to delay the cheaper… — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) November 3, 2024 Pelo que entendi, a produção do Vision Pro mais barato foi adiada para além de 2027 por um tempo. Isso significa que o único novo dispositivo head-mounted display da Apple em 2025 será o Vision Pro atualizado com um processador “M5”.



Acho que o que realmente levou a Apple a atrasar o Vision Pro mais barato é que simplesmente reduzir o preço não ajudaria a criar casos de uso bem-sucedidos. É semelhante à situação do HomePod — mesmo depois de lançar o HomePod mini mais barato, os alto-falantes inteligentes da Apple falharam em se tornar produtos populares.

Obviamente, dá para colocar nessa conta também os desafios encontrados pela empresa para reduzir o preço de um dispositivo tão caro. Como mencionamos mais cedo, a Apple estaria considerando fortemente tornar esse Vision de menor custo altamente dependente do iPhone para economizar em componentes e torná-lo também mais leve/confortável.

Ainda em sua publicação, Kuo afirmou que o adiamento da produção desse novo dispositivo torna uma segunda geração do Vision Pro (a qual seria equipada com o chip “M5”) a única novidade nesse mercado para a Apple em 2025. Além do novo chip, o lançamento também deverá marcar a chegada da Apple Intelligence à linha.

Publicidade

Vale destacar que há um vai e vem de rumores em relação ao futuro do headset da Apple. Não faz muito tempo que noticiamos uma suposta suspensão do desenvolvimento de um Vision Pro de segunda geração em prol da versão mais barata para 2025, que depois passou para 2026. Agora, caso Kuo esteja correto, a situação se inverteu por completo.

Comprar Apple Vision Pro de Apple 🇺🇸 Preço: a partir de US$3.499

Armazenamento: 256GB, 512GB ou 1TB



NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.