Apple Vision Pro com chip “M5” poderá chegar em 2025; modelo mais barato, só após 2027

De acordo com o analista Ming-Chi Kuo, a Apple “adiou” a produção de um headset mais barato (em relação ao Vision Pro) para depois de 2027 — pelo menos por enquanto. Um futuro dispositivo do gênero, vale recordar, é bastante especulado por seu potencial para atrair mais usuários, dado o preço elevado do modelo atual.
Na rede social X (anteriormente Twitter), Kuo especulou que a decisão da Apple tenha se dado uma vez que somente a redução do preço não ajudaria a criar casos de uso bem-sucedidos para o dispositivo — algo que a Maçã já experienciou com o HomePod ao lançar o modelo mini, que também não foi muito bem-sucedido com as massas.
Obviamente, dá para colocar nessa conta também os desafios encontrados pela empresa para reduzir o preço de um dispositivo tão caro. Como mencionamos mais cedo, a Apple estaria considerando fortemente tornar esse Vision de menor custo altamente dependente do iPhone para economizar em componentes e torná-lo também mais leve/confortável.
Ainda em sua publicação, Kuo afirmou que o adiamento da produção desse novo dispositivo torna uma segunda geração do Vision Pro (a qual seria equipada com o chip “M5”) a única novidade nesse mercado para a Apple em 2025. Além do novo chip, o lançamento também deverá marcar a chegada da Apple Intelligence à linha.
Vale destacar que há um vai e vem de rumores em relação ao futuro do headset da Apple. Não faz muito tempo que noticiamos uma suposta suspensão do desenvolvimento de um Vision Pro de segunda geração em prol da versão mais barata para 2025, que depois passou para 2026. Agora, caso Kuo esteja correto, a situação se inverteu por completo.
