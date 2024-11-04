Berkshire Hathaway vende mais ações da Apple e acumula caixa recorde em 2024

A empresa de investimentos Berkshire Hathaway, liderada pelo bilionário Warren Buffett, manteve a redução gradual da sua participação nas ações da Apple ao longo de 2024, chegando a uma diminuição de 25% somente no terceiro trimestre.

Documentos regulatórios mostram que, até setembro passado, a companhia do magnata possuía cerca de 300 milhões de ações da Maçã, avaliadas em cerca de US$69,9 bilhões — comparativamente, até 2023, esse montante era de US$174,3 bilhões.

A redução das ações da Apple faz parte de uma estratégia de reequilíbrio e acúmulo de caixa, que já dura um ano. As reservas de caixa da empresa chegaram ao recorde de US$325,2 bilhões, conduzidas por vendas líquidas de US$127,4 bilhões em 2024.

Apesar de uma alta de 20% nas ações da Maçã neste ano, a firma de Buffett tem adotado uma postura cautelosa, citando possível sobrevalorização e expectativa de aumento nos impostos sobre ganhos de capital como razões para as vendas dos papéis.

A Apple, por sua vez, enfrenta desafios, como projeções de crescimento reduzidas para o iPhone e a crescente concorrência na China. A empresa também está sob escrutínio regulatório por questões antitruste tanto nos Estados Unidos quanto na Europa.

Resultados financeiros da Berkshire Hathaway

Além de reduzir a participação na Maçã, a Berkshire não recomprou suas ações neste trimestre, ao contrário do que aconteceu em períodos anteriores. Com alta de 25% nas ações neste ano, o valor de mercado da empresa está agora em torno de US$974,3 bilhões.

A Berkshire divulgou um lucro operacional de US$10,1 bilhões no terceiro trimestre, representando uma queda de 6% devido a passivos de seguros e ao dólar forte. Já seu lucro líquido subiu para US$26,3 bilhões, impulsionado por ganhos em investimentos.

Os resultados do terceiro trimestre marcaram o oitavo trimestre consecutivo em que a empresa de investimentos atua como vendedora líquida de ações, incluindo grandes vendas de ações da Apple e do Bank of America.

A Berkshire realizou um ganho estimado de US$97 bilhões com vendas de ações nos primeiros 9 meses de 2024, reforçando a estratégia de Buffett de acumular uma reserva substancial de caixa para possíveis novos investimentos futuros.

via AppleInsider