Canon lança sua nova lente que grava vídeos espaciais para o Vision Pro

A Canon anunciou recentemente o lançamento da RF-S7.8mm F4 STM Dual, a mais nova lente do seu portfólio EOS VR System, com o objetivo de tornar a criação de conteúdos em realidade virtual (VR) e 3D acessível para um público mais amplo.

Revelada oficialmente durante WWDC24, ela é compatível com a câmera mirrorless EOS R7 e foi projetada para suportar gravações de vídeo 3D imersivo, que podem ser reproduzidas em dispositivos como o Apple Vision Pro e o Meta Quest 3.

A lente é uma opção compacta e acessível voltada para criadores de conteúdo, assim como os fãs de realidade virtual (VR). Já em pré-venda e com preço sugerido de US$450, a RF-S7.8mm F4 STM Dual estará disponível ainda neste mês.

Com um campo de visão de 63° e distância focal de 7,8mm, a lente foi desenvolvida para oferecer imagens e vídeos 3D realistas, apresentando objetos com profundidade natural, segundo a própria Canon.

O design estereoscópico da lente permite efeitos 3D, especialmente com objetos posicionados entre 15 a 50 centímetros de distância, proporcionando uma experiência visual mais imersiva para o espectador.

A Canon destaca a facilidade de uso da lente, que funciona de forma similar a uma lente 2D. Com o fluxo de trabalho simplificado, usuários podem editar e exportar em formatos como vídeo 180° e vídeo espacial para o Apple Vision Pro.

Para isso, portanto, é preciso utilizar o plugin EOS VR para Adobe Premiere Pro ou o software EOS VR Utility. No entanto, ambos requerem assinatura — mas a Canon ressalta a acessibilidade da lente para iniciantes em VR e 3D.

Pesando aproximadamente 131g e com 41,5mm de comprimento, ela é portátil e prática para quem cria conteúdo em movimento. Além disso, a lente oferece suporte a foco automático e permite ajustes manuais.

Quando combinada à EOS R7, o peso total atinge 743g, incluindo a bateria da câmera e o cartão de memória. A Canon também incorporou a possibilidade de usar filtros de rosca de 58mm para manter a exposição em condições de muita luz.

A lente expande a linha de produtos voltados para VR e 3D, juntando-se a outras opções de ponta, como as lentes RF-S3.9mm F3.5 STM Dual e RF 5.2mm F2.8 L Dual Fisheye, que capturam visuais mais amplos de 180° para conteúdos de VR mais imersivos.

