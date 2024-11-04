Como ativar a detecção de fala atípica da Siri no iPhone/iPad

Neste ano, a Siri ganhou um recurso bem bacana voltado à acessibilidade: a possibilidade de detectar padrões de fala atípica.

Isso pode ser extremamente útil para quem tem uma condição adquirida ou progressiva que afeta a fala, como é o caso paralisia cerebral ou da esclerose lateral amiotrófica (ELA), ou tiver tido um derrame, por exemplo.

Além de estar disponível em Macs com o macOS Sequoia 15, a Maçã também disponibilizou essa função em iPhones e iPads equipados com o iOS/iPadOS 18. A seguir, mostraremos como ativar isso por aí! 🗣️

No iPhone ou iPad atualizado, abra os Ajustes e toque em “Acessibilidade”. Em seguida, acesse “Siri” e ative a opção “Detectar Fala Atípica”.

Note, porém, que isso não funcionará caso a Siri esteja com o idioma em português (Brasil). Em nossos testes, isso estava presente quando a Siri estava em inglês (Estados Unidos), mas isso pode variar de acordo com o idioma.