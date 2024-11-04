Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Siri

Como ativar a detecção de fala atípica da Siri no iPhone/iPad

Pedro Henrique Nunes
04/11/2024 • 07:30
Leitura de 1 minuto

Neste ano, a Siri ganhou um recurso bem bacana voltado à acessibilidade: a possibilidade de detectar padrões de fala atípica.

Publicidade

Isso pode ser extremamente útil para quem tem uma condição adquirida ou progressiva que afeta a fala, como é o caso paralisia cerebral ou da esclerose lateral amiotrófica (ELA), ou tiver tido um derrame, por exemplo.

Além de estar disponível em Macs com o macOS Sequoia 15, a Maçã também disponibilizou essa função em iPhones e iPads equipados com o iOS/iPadOS 18. A seguir, mostraremos como ativar isso por aí! 🗣️

No iPhone ou iPad atualizado, abra os Ajustes e toque em “Acessibilidade”. Em seguida, acesse “Siri” e ative a opção “Detectar Fala Atípica”.

Note, porém, que isso não funcionará caso a Siri esteja com o idioma em português (Brasil). Em nossos testes, isso estava presente quando a Siri estava em inglês (Estados Unidos), mas isso pode variar de acordo com o idioma.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Pedro Henrique Nunes
Gaúcho e jornalista, é um amante da Apple desde antes do primeiro iPhone. Foi somente em 2007 quando passou a ter contato com a marca, com iPod nano de terceira geração. Já teve Android, mas hoje só usa o ecossistema Apple.
Post Ant.

Como ver a transcrição de gravações no app Gravador [iPhone, iPad e Mac]
Próx. Post

Como fazer com que a Siri anuncie as notificações no alto-falante do iPhone ou do iPad
Posts relacionados