Leitura de 1 minuto

Como fazer com que a Siri anuncie as notificações no alto-falante do iPhone ou do iPad

Pedro Henrique Nunes
04/11/2024 • 08:00
Siri

Se você usa bastante a Siri no seu iPhone/iPad, um ajuste voltado à acessibilidade permite que ela leia as notificações e anuncie as ligações de aplicativos como o Mensagens (Messages) no alto-falante dos seus dispositivos.

Nos parágrafos a seguir, mostraremos como você pode justamente ativar isso no seu smartphone ou tablet. Confira! 😉

Abra os Ajustes, toque em “Acessibilidade” e em “Siri”. Depois, ative a opção “Anunciar Notificações no Alto-Falante”.

Ao fazer isso, escolha “Anunciar Notificações” abaixo, e depois ative “Ler Notificações”.

Abaixo, na lista, você pode selecionar cada app para escolher se deseja anunciar todas as notificações ou apenas as que forem mais relevantes.

Pedro Henrique Nunes
