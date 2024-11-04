Navegue

Fãs do iPod com Click Wheel se unem para preservar seus jogos clássicos

Gabriel Otto
04/11/2024 • 17:51
iPod original

Um grupo de fãs do iPod lançou, por meio da plataforma Discord, um projeto ambicioso para preservar os jogos clássicos do modelo original, os quais foram removidos da App Store em 2011.

O iPod Click Wheel Games Archive visa salvar os 54 jogos originais criados para o dispositivo, antes que sejam perdidos para sempre.

Isso foi possível graças a uma brecha na proteção de gerenciamento de direitos digitais (DRM, na sigla em inglês) da Apple, a qual permitiu que fossem feitos backups manuais dos jogos em uma segunda cópia do iTunes. Isso possibilitou a criação de uma máquina virtual comunitária, a qual permite sincronizar jogos autorizados em iPods.

O projeto já obteve 42 dos 54 jogos originais, incluindo títulos como Sonic the Hedgehog, Pokémon e Ms. Pac-Man. A Apple ainda permite que os usuários autorizem jogos existentes em seus iPods, o que é fundamental para o projeto.

No entanto, tudo isso enfrenta o risco de ser paralisado se a Apple desligar o servidor que lida com essa autorização. Além disso, os jogos não podem ser baixados novamente pela App Store, tornando os backups do usuário a única maneira de preservá-los.

Os fundadores do projeto convocaram os proprietários de iPods com Click Wheel a contribuir com seus jogos para o projeto. Aqueles que desejam ajudar devem entrar em contato a partir do Discord.

via AppleInsider

Gabriel Otto
Curitibano, em breve cursando cinema e audiovisual, apaixonado por games, filmes, Fórmula 1 e tecnologia. Foi nascido e criado com aparelhos Apple.
