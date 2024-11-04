Ferramentas de Escrita da Apple Intelligence ajudam usuários em comerciais

Dias após lançar alguns comerciais destacando os recursos da Apple Intelligence, a empresa disponibilizou hoje um novo par de vídeos — desta vez, com foco nas chamadas Ferramentas de Escrita (Writing Tools) no macOS.

Publicidade

O recurso, vale notar, revisa e reescreve um texto em diferentes versões até acertar o tom e as palavras, bem como resume textos selecionados. As Ferramentas de Escrita podem ser acessadas em diversas parte do iOS, do iPadOS e do macOS, inclusive em apps de terceiros.

O primeiro comercial, intitulado “Change your tone” (“Mude o seu tom”, na tradução direta), mostra um trabalhador bastante irritado, escrevendo um email depois que alguém roubou seu pudim da geladeira do escritório. Ele acaba usando as Ferramentas de Escrita para reescrever o email em um tom amigável — e, logo em seguida, seu pudim é devolvido.

O segundo vídeo publicitário, chamado “Catch up quick” (algo como “Alcance rápido”), também mostra um trabalhador — desta vez, em uma reunião com a tarefa de analisar um documento que não havia lido previamente. Ele, então, deixa a sala para usar o recurso de resumo da Apple Intelligence, que lhe fornece tópicos sobre o conteúdo do documento.

Não custa lembrar que a Apple Intelligence está, por ora, disponível apenas em inglês (nos Estados Unidos). Ela é compatível com os iPhones 15 Pro/15 Pro Max ou mais recentes, Macs com chip M1 ou posteriores e iPads equipados minimamente com o chip M1 ou A17 Pro.