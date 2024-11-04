Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Leitura de 1 minuto

Ferramentas de Escrita da Apple Intelligence ajudam usuários em comerciais

Luiz Gustavo Ribeiro
04/11/2024 • 12:41

Dias após lançar alguns comerciais destacando os recursos da Apple Intelligence, a empresa disponibilizou hoje um novo par de vídeos — desta vez, com foco nas chamadas Ferramentas de Escrita (Writing Tools) no macOS.

Publicidade

O recurso, vale notar, revisa e reescreve um texto em diferentes versões até acertar o tom e as palavras, bem como resume textos selecionados. As Ferramentas de Escrita podem ser acessadas em diversas parte do iOS, do iPadOS e do macOS, inclusive em apps de terceiros.

O primeiro comercial, intitulado “Change your tone” (“Mude o seu tom”, na tradução direta), mostra um trabalhador bastante irritado, escrevendo um email depois que alguém roubou seu pudim da geladeira do escritório. Ele acaba usando as Ferramentas de Escrita para reescrever o email em um tom amigável — e, logo em seguida, seu pudim é devolvido.

YouTube video

O segundo vídeo publicitário, chamado “Catch up quick” (algo como “Alcance rápido”), também mostra um trabalhador — desta vez, em uma reunião com a tarefa de analisar um documento que não havia lido previamente. Ele, então, deixa a sala para usar o recurso de resumo da Apple Intelligence, que lhe fornece tópicos sobre o conteúdo do documento.

YouTube video

Não custa lembrar que a Apple Intelligence está, por ora, disponível apenas em inglês (nos Estados Unidos). Ela é compatível com os iPhones 15 Pro/15 Pro Max ou mais recentes, Macs com chip M1 ou posteriores e iPads equipados minimamente com o chip M1 ou A17 Pro.

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Comissão Europeia avaliará se o iPadOS está em conformidade com a DMA
Próx. Post

Globoplay reformula planos e lança opção mais barata com anúncios
Posts relacionados