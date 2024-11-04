Globoplay reformula planos e lança opção mais barata com anúncios

O Globoplay disponibilizou um catálogo reformulado de planos, entre os quais agora há uma opção mais em conta, com anúncios.

Publicidade

São oito opções de assinatura ao todo, cujos preços partem de R$10/mês (no período promocional de lançamento) e vão até R$90/mês. Segundo a empresa, as mudanças fazem parte de uma nova estratégia para melhor concorrer no mercado — o Globoplay, vale notar, tem uma participação de 12% no setor de streaming brasileiro.

Reestruturamos os planos e estamos com os preços mais competitivos do mercado brasileiro neste primeiro mês de lançamento. —Julia Rueff, diretora do Globoplay.

Assinantes atuais que querem manter um plano sem anúncio notarão um aumento no valor, de modo que o plano mais básico até então subiu de R$18 para R$23 por mês na assinatura anual. Além disso, os valores promocionais na tabela abaixo serão válidos até o dia 2 de dezembro.

Plano Preço promocional (plano anual) Preço cheio (plano anual) Preço cheio (plano mensal) Padrão com anúncios

R$10/mês R$15/mês R$23/mês Padrão com anúncios + Premiere

R$27/mês R$37/mês R$65/mês Padrão com anúncios + Telecine

R$20/mês R$30/mês R$48/mês Padrão R$15/mês R$23/mês R$33/mês Padrão + Premiere

R$32/mês R$45/mês R$75/mês

Padrão + Telecine

R$25/mês R$38/mês R$58/mês

Premium

R$30/mês R$40/mês R$55/mês

Premium + Premiere

R$47/mês R$60/mês R$90/mês

A adição de um plano mais em conta com anúncios segue o que outras gigantes do streaming têm feito — algo que foi encabeçado no Brasil pela Netflix, a qual foi seguida pela Paramount+ e pelo Disney+.

via Valor