Navegue

Android aplicativo aplicativos app Apple Apple TV Apple TV+ Apple Watch apps App Store atualização beta Brasil câmera desconto desenvolvedores Design dica Dicas Dinheiro Estados Unidos fotos Gadgets game Google Internet iOS iPad iPadOS iPhone iPod touch iTunes iTunes Store jogo Jogos lançamento loja Mac Mac App Store MacMagazine macOS Mac OS X Microsoft Música novidades oferta OS X Pesquisa processo produção promoção Recurso recursos rumor Samsung Segurança smartphone Software tablet Tecnologia tela testes Tutoriais tutorial update usuários vendas vídeo Vídeos áudio

MM NEWS

NOSSAS REDES SOCIAIS

Facebook
Twitter
Bluesky
Instagram
YouTube
Mastodon
Telegram
SoundCloud
LinkedIn
GitHub
Google News
RSS
O melhor pedaço da Maçã.
Diego Thomazini / Shutterstock.com
Globoplay

Globoplay reformula planos e lança opção mais barata com anúncios

Luiz Gustavo Ribeiro
04/11/2024 • 12:47
Leitura de 1 minuto

O Globoplay disponibilizou um catálogo reformulado de planos, entre os quais agora há uma opção mais em conta, com anúncios.

Publicidade

São oito opções de assinatura ao todo, cujos preços partem de R$10/mês (no período promocional de lançamento) e vão até R$90/mês. Segundo a empresa, as mudanças fazem parte de uma nova estratégia para melhor concorrer no mercado — o Globoplay, vale notar, tem uma participação de 12% no setor de streaming brasileiro.

Reestruturamos os planos e estamos com os preços mais competitivos do mercado brasileiro neste primeiro mês de lançamento.

Julia Rueff, diretora do Globoplay.

Assinantes atuais que querem manter um plano sem anúncio notarão um aumento no valor, de modo que o plano mais básico até então subiu de R$18 para R$23 por mês na assinatura anual. Além disso, os valores promocionais na tabela abaixo serão válidos até o dia 2 de dezembro.

PlanoPreço promocional (plano anual)Preço cheio (plano anual)Preço cheio (plano mensal)
Padrão com anúncios
R$10/mêsR$15/mêsR$23/mês
Padrão com anúncios + Premiere
R$27/mêsR$37/mêsR$65/mês
Padrão com anúncios + Telecine
R$20/mêsR$30/mêsR$48/mês
PadrãoR$15/mêsR$23/mêsR$33/mês
Padrão + Premiere
R$32/mêsR$45/mêsR$75/mês
Padrão + Telecine
R$25/mêsR$38/mêsR$58/mês
Premium
R$30/mêsR$40/mêsR$55/mês
Premium + Premiere
R$47/mêsR$60/mêsR$90/mês

A adição de um plano mais em conta com anúncios segue o que outras gigantes do streaming têm feito — algo que foi encabeçado no Brasil pela Netflix, a qual foi seguida pela Paramount+ e pelo Disney+.

via Valor

Ver comentários do post

Compartilhe este artigo
URL compartilhável
Luiz Gustavo Ribeiro
Formado em Jornalismo pela Universidade Federal de Uberlândia (UFU), amante da comunicação, da tecnologia — em especial dos produtos da Apple — e da cultura pop. Não desgruda do iPhone e do MacBook Pro.
Post Ant.

Ferramentas de Escrita da Apple Intelligence ajudam usuários em comerciais
Próx. Post

Segundas betas do iOS 18.2, iPadOS 18.2 e macOS Sequoia 15.2 são liberadas junto às primeiras do watchOS 11.2, tvOS 18.2 e visionOS 2.2
Posts relacionados