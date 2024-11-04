iOS 18.2 deixará compartilhar localização de itens perdidos; macOS 15 terá ícone do Tempo na barra de menus

Como falamos mais cedo, a Apple liberou hoje as segundas versões beta do iOS 18.2, do iPadOS 18.2 e do macOS Sequoia 15.2 , bem como as primeiras do watchOS 11.2, do tvOS 18.2 e do visionOS 2.2.

Como sempre acontece nas primeiras atualizações secundárias de um novo sistema, eles contam com muitas novidades — tanto coisas referentes à Apple Intelligence quanto recursos adjacentes dos sistemas em si.

Neste artigo, compilamos alguns dos recursos, adições e alterações já descobertas por usuários e testadores nas novas betas!

Compartilhamento de localização de AirTag pelo app Buscar (Find My)

Sabe quando você perde um item (como uma mala), mas provavelmente está longe demais para procurá-lo? Bem, no iOS 18.2 haverá uma nova opção a qual permitirá compartilhar a localização de uma AirTag com terceiros.

Huge update to Find My in iOS 18.2 beta 2



Get help finding a lost item by sharing its location with an airline or trusted person. They will be able to see the location of your item on a map. pic.twitter.com/lHckNRfZbj — Aaron (@aaronp613) November 4, 2024

Esse recurso possibilitará que uma pessoa de confiança ou uma companhia aérea receba um link (URL) que a possibilite visualizar a localização do AirTag por um tempo limitado.

Agora é torcer para que tal recurso não seja limitado a AirTags, permitindo o compartilhamento de itens perdidos rastreados por acessórios de terceiros compatível com a rede Buscar e até mesmo com itens como AirPods, entre outros.

GPT-4o limitado

Nos novos sistemas, uma nova configuração informará aos usuários caso eles tenham ultrapassado o limite diário de uso das versões avançadas do ChatGPT — o qual será finalmente integrado à Siri nessa versão.

On iOS 18.2 beta 2, settings now tells you if you are over or under the limit for ChatGPT’s advanced capabilities pic.twitter.com/uC4hSaXtdQ — Aaron (@aaronp613) November 4, 2024

Isso significa que, tal como acontece com o app tradicional do chatbot, usuários poderão acessar o GPT-4o em uma cota diária pré-definida; caso a ultrapassem, o sistema voltará a usar a versão básica do chatbot temporariamente.

You can now upgrade to ChatGPT Plus right from the settings app on iOS 18.2 beta 2 pic.twitter.com/KsimlFJRcw — Aaron (@aaronp613) November 4, 2024

Um novo botão, por sua vez, permitirá fazer upgrade para o ChatGPT Plus diretamente do aplicativo Ajustes — ação que, obviamente, aumentará o limite de uso diário das funções avançadas do chatbot.

Novas proporções de tela no Mac Virtual Display do Apple Vision Pro

No visionOS 2.2, ao usar o Apple Vision Pro como um monitor para o Mac, passará a ser possível definir o aspect ratio da tela para wide ou ultra-wide, trazendo mais versatilidade para quem usa o recurso.

NEW Mac Virtual Display with ultra-wide screen is AWESOME 🤩 pic.twitter.com/gBb6b9zmFX — Ben Geskin (@BenGeskin) November 4, 2024

Ainda falando em Mac Virtual Display, a nova versão reproduzirá o áudio do macOS espacialmente no Vision Pro, bem como muda a curva de exibição a depender da escala. Há relatos, ainda, de que tudo está mais nítido e responsivo.

Novidade para o app Tempo (Weather) no macOS

No macOS 15.2, também será possível adicionar um botão/ícone para o aplicativo Tempo na barra de menus — o que eliminará, em partes, a necessidade de abrir o aplicativo por completo.

Configurado para exibir o tempo na localização atual do usuário, o novo ícone mostrará uma série de informações quando clicado, como as temperaturas máximas e mínimas, e as esperadas para as próximas horas.

Ícones do app Ajustes (Settings)

Após adicionar suporte ao modo escuro aos ícones da tela de Início, a Apple parece que seguirá a mesma linha também nos ícones das opções no aplicativo Ajustes no iOS/iPadOS 18.2.

Como pode ser visto na captura de tela abaixo, publicada pelo usuário Aaron [@aaronp613] no X, na nova versão os ícones possuem a cor que antes ficava em plano de fundo — o qual será é preenchido com a cor preta quando no modo escuro.

Icons in settings got a slight revamp with borders on iOS 18.2 beta 2 pic.twitter.com/pEPGJBIkqr — Aaron (@aaronp613) November 4, 2024

Novidades para o Controle da Câmera

Será possível ativar uma opção para bloquear a autoexposição (AE) e o autofoco (SF) usando o Controle da Câmera — algo que aparecerá na seção de controles de pressão leve no mais novo botão dos iPhones 16.

iOS 18.2 beta 2 adds a new AE/AF Lock option for Camera Control pic.twitter.com/OTSYZjvJeQ — Aaron (@aaronp613) November 4, 2024

Haverá também uma nova opção que permitirá definir a velocidade do clique duplo no botão — o que possibilitará aos usuários deixá-la devagar e ainda mais devagar em relação à velocidade padrão.

iOS 18.2 beta 2 adds a new "Double Click Speed" option for Camera Control pic.twitter.com/7NeffDCr3a — Aaron (@aaronp613) November 4, 2024

Origem Verificada

O leitor Vitor Gomes nos informou que o iOS 18.2 também trará novidades relacionadas a uma função da Anatel, intitulada Origem Verificada (serviço de autenticação de chamadas telefônicas que mostra na tela o nome da empresa que está ligando, junto a um selo de verificação, um logo e até o motivo da ligação).

Por enquanto, segundo o Vitor, o recurso está funcionando para a TIM, a Vivo e a Claro.

Proporção de tela na Apple TV

A partir do tvOS 18.2, a Apple TV detectará automaticamente a proporção de tela (aspect ratio) da sua TV ou do seu projetor, inclusive agora com suporte inédito a 21:9.

tvOS 18.2 Developer Beta 1 introduces the ability for Apple TV to automatically detect the best aspect ratio for your television or projector.



If you have an anamorphic lens or your television's aspect ratio is not detected, users will have the ability to manually choose from… pic.twitter.com/QjAFvKME7d — Sigmund Judge (@sigjudge) November 4, 2024

Mais novidades

Após problemas no macOS Sequoia 15.1, a segunda beta do macOS 15.2 adicionou suporte aos novos periféricos lançados pela Apple recentemente (com USB-C);

lançados pela Apple recentemente (com USB-C); De acordo com a Apple, o iOS 18.2 implementou melhorias na vida da bateria e na temperatura do dispositivo ;

; Agora, ao contrário das primeiras versões, é possível usar o Espelhamento do iPhone (iPhone Mirroring) quando o Mac está conectado à internet pelo Acesso Pessoal (Personal Hotspot) do iPhone;

(iPhone Mirroring) quando o Mac está conectado à internet pelo (Personal Hotspot) do iPhone; A Apple adicionou novas ações para o app Fitness nos Atalhos (Shortcuts) — como Abrir os Ajustes Fitness, Abrir o Histórico de Sessão, etc.

— como Abrir os Ajustes Fitness, Abrir o Histórico de Sessão, etc. A exemplo do que já era possível no iOS, o iPadOS 18.2 agora permitirá selecionar um navegador padrão entre uma lista de opções ao abrir o Safari pela primeira vez em países da União Europeia;

entre uma lista de opções ao abrir o Safari pela primeira vez em países da União Europeia; Uma nova opção no menu contextual do app Notas (Notes) permite gerar imagens com a Apple Intelligence a partir de um texto selecionado ;

permite ; Nas configurações do app Mail, agora há uma opção para permitir mostrar os rótulos de notificação apenas para mensagens classificadas na categoria “Principal”.

Os novos sistemas, caso os rumores estejam certos, deverão ser liberados em suas versões finais já na primeira semana de dezembro. Como sempre, ficaremos de olho para caso alguma outra novidade surja no radar!

via MacRumors [1, 2], 9to5Mac