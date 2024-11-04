iOS 18.2 deverá ser lançado logo na primeira semana de dezembro

Como sabemos, o iOS 18.2 já está em testes junto ao iPadOS 18.2 e ao macOS Sequoia 15.2, mas até o momento só teve uma única versão beta liberada.

Ainda assim, segundo Mark Gurman informou em sua última newsletter “Power On” (da Bloomberg), esses updates deverão ser liberados pela Apple um pouco antes do esperado, já na primeira semana de dezembro.

iOS 18.2, which includes major improvements to Apple Intelligence, is likely to arrive the week of Dec. 2, barring any unexpected delays. https://t.co/lV7utma9uK — Mark Gurman (@markgurman) November 3, 2024 O iOS 18.2, que inclui grandes melhorias na Apple Intelligence, provavelmente chegará na semana de 2 de dezembro, salvo atrasos inesperados.

O dia 2 de dezembro coincidirá com a Cyber Monday, mas isso não seria impeditivo nenhum para uma liberação dos sistemas nessa data. Ainda assim, 3/12 (terça-feira) e 4/12 (quarta-feira) também são possibilidades.

A expectativa para os updates é bem grande, pois ele expandirá significativamente os recursos da Apple Intelligence em iPhones, iPads e Macs compatíveis — incluindo a chegada dos Genmojis, do Image Playground e da integração com o ChatGPT na Siri, além de outras boas novidades [1, 2, 3].

Com essas novas versões, a Apple Intelligence expandirá seu suporte em inglês para mais países (África do Sul, Austrália, Canadá, Irlanda, Nova Zelândia e Reino Unido). A chegada do português, vale notar, é aguardada para algum momento de 2025.

Após o lançamento dessas atualizações, a próxima grande leva de novidades para a Apple Intelligence só é aguardada para abril, com o iOS 18.4 e companhia. Ou seja, os updates 18.3 provavelmente serão menos significativos — provavelmente mais focados em aprimoramentos gerais e correções de bugs.