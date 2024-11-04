iPhone 14 Pro Max explode enquanto recarregava e fere mulher na China

Uma mulher em Shanxi (província na China) teve uma experiência terrível com seu iPhone 14 Pro Max: o dispositivo explodiu enquanto recarregava durante a noite. O incidente ocorreu às 6h30 da manhã no fuso horário local, causando queimaduras graves nas mãos e nas costas, além de danificar a sua casa (que é alugada).

Publicidade

De acordo com relatos, a causa do incidente foi uma falha na bateria durante o carregamento. A explosão foi tão intensa que queimou parte da colcha e da parede.

Imagem: MyDrivers

A Apple se manifestou sobre o incidente, afirmando que não há necessidade de se preocupar com o período de garantia. O atendimento ao cliente da empresa recomendou que o dispositivo seja enviado de volta para análise, pois a situação envolve questões de segurança.

Ainda não está claro se a bateria do celular era original ou se o telefone foi alguma vez desmontado. A investigação está em curso para determinar as circunstâncias exatas do incidente.

Foto: MyDrivers

Incidentes como esse destacam a importância de tomar precauções ao carregar dispositivos, como certificar-se de desconectar o carregador após recarregar o celular, evitar recarregá-lo perto de itens inflamáveis, utilizar apenas carregadores que atendam aos padrões de segurança e verificar de forma regular a condição da bateria, do carregador e do cabo.

Comprar iPhones 16 Pro e 16 Pro Max de Apple Preço à vista: a partir de R$9.449,10

Preço parcelado: a partir de R$10.499,00 em até 12x

Cores: Titânio-deserto, Titânio natural, Titânio branco ou Titânio preto

Capacidades: 128GB, 256GB, 512GB ou 1TB

Comprar iPhones 16 e 16 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$7.019,10

Preço parcelado: a partir de R$7.799,00 em até 12x

Cores: ultramarino, verde-acinzentado, rosa, branco ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhones 15 e 15 Plus de Apple Preço à vista: a partir de R$5.849,10

Preço parcelado: a partir de R$6.499,00 em até 12x

Cores: azul, rosa, amarelo, verde ou preto

Capacidades: 128GB, 256GB ou 512GB

Comprar iPhone 16e de Apple Preço à vista: a partir de R$5.219,10

Preço parcelado: a partir de R$5.799,00 em até 12x

Cor: branco ou preto

Capacidade: 128GB, 256GB ou 512GB

NOTA DE TRANSPARÊNCIA: O MacMagazine recebe uma pequena comissão sobre vendas concluídas por meio de links deste post, mas você, como consumidor, não paga nada mais pelos produtos comprando pelos nossos links de afiliado.

via MyDrivers