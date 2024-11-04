iPhone 14 Pro Max explode enquanto recarregava e fere mulher na China

Uma mulher em Shanxi (província na China) teve uma experiência terrível com seu iPhone 14 Pro Max: o dispositivo explodiu enquanto recarregava durante a noite. O incidente ocorreu às 6h30 da manhã no fuso horário local, causando queimaduras graves nas mãos e nas costas, além de danificar a sua casa (que é alugada).
De acordo com relatos, a causa do incidente foi uma falha na bateria durante o carregamento. A explosão foi tão intensa que queimou parte da colcha e da parede.
A Apple se manifestou sobre o incidente, afirmando que não há necessidade de se preocupar com o período de garantia. O atendimento ao cliente da empresa recomendou que o dispositivo seja enviado de volta para análise, pois a situação envolve questões de segurança.
Ainda não está claro se a bateria do celular era original ou se o telefone foi alguma vez desmontado. A investigação está em curso para determinar as circunstâncias exatas do incidente.
Incidentes como esse destacam a importância de tomar precauções ao carregar dispositivos, como certificar-se de desconectar o carregador após recarregar o celular, evitar recarregá-lo perto de itens inflamáveis, utilizar apenas carregadores que atendam aos padrões de segurança e verificar de forma regular a condição da bateria, do carregador e do cabo.
via MyDrivers